Newsy TOP 5: Najnowsze kinowe hity w Polsat Box Go
Wiosna w Polsat Box Go zapowiada się wyjątkowo ekscytująco. Na klientów i klientki platformy czekają m.in. hity światowych festiwali, przerażający horror w gwiazdorskiej obsadzie, a także Jason Statham jako niezłomny twardziel, który żadnego wroga się nie boi. Sprawdźcie nasze rekomendacje!   

2025
1h 40m

Melodramat

Meksyk

USA

Pokazywane na festiwalu w Berlinie "Dreams" to nowy film jednego z bardziej cenionych meksykańskich reżyserów, Michela Franco ("Pamięć", "Opiekun"). Porównywany m.in. do "Babygirl" melodramat opowiada historię osamotnionej zamożnej Amerykanki Jennifer (laureatka Oscara Jessica Chastain), która zakochuje się w uzdolnionym, ubogim tancerzu o imieniu Fernando (Isaac Hernández). Kiedy jednak kochanek opuszcza dla niej rodzinny Meksyk i z narażeniem życia dociera do USA, bohaterkę dopadają wątpliwości. Ciąg dalszy to przewrotna, niezwykle zmysłowa opowieść o społecznych nierównościach i różnych obliczach miłości.
 


Shelter
2026
1h 47m

Thriller

Akcja

USA

Wielka Brytania

Na Jasonie Stathamie można polegać jak na Zawiszy. Brytyjski aktor konsekwentnie pracował na status legendy kina akcji, dzięki czemu dziś jego nazwisko na plakatach filmów jest synonimem bezpretensjonalnej, kipiącej testosteronem rozrywki. Jeśli podobali Wam się chociażby "Pszczelarz", "Transporter" i "Mechanik", z pewnością będziecie dobrze bawić się także na "Samotniku". Statham wciela się tu w byłego agenta sił specjalnych, który ukrywa się przed byłymi mocodawcami na wyspie u wybrzeży Szkocji. Kiedy jednak pewnego dnia ratuje bohater tonącą w sztormowym morzu dziewczynkę, znów trafia na radar swoich wrogów. Jego kryjówka przestaje być bezpieczna, a on i jego podopieczna stają się celem wyszkolonych zabójców.



2025
2h 11m

Melodramat

Włochy

Każdy film Paola Sorrentino to święto dla miłośników wysmakowanego wizualnie, skłaniającego do zadumy kina artystycznego. W "La grazia" legendarny reżyser ponownie łączy siły ze swoim ulubionym aktorem Tonim Servillo. Gwiazdor "Wielkiego piękna", "Boskiego" i "To była ręka Boga" wciela się tym razem w prezydenta Włoch, który przechodzi kryzys egzystencjalny wywołany m.in. wprowadzeniem kontrowersyjnej ustawy, a także odkryciem sekretu zmarłej żony. Bohater, a wraz z nim Sorrentino oraz widzowie medytują nad kwestiami przemijania i dziedzictwa. Premiera w Polsat Box Go: 24 kwietnia.
  


2025
1h 50m

Dramat

Komedia

Francja

Irlandia

Niemcy

USA

Włochy

"Father Mother Sister Brother" wygrał ubiegłoroczny festiwal w Wenecji, pokonując m.in. filmy Guillermo del Toro, Yorgosa Lanthimosa oraz Chan-wook Parka. Nowelowy komediodramat Jima Jarmuscha opowiada trzy historie, których tematem przewodnim są skomplikowane relacje rodzinne. Akcja kolejnych nowel rozgrywa się w USA, Irlandii oraz Francji, zaś w obsadzie znaleźli się Cate Blanchett, Adam Driver, Charlotte Rampling i Tom Waits. Twórca "Patersona" ponownie czaruje widzów mieszanką melancholii, magii odnajdywanej w codziennych rytuałach, a także dyskretnego humoru.
 


28 Years Later: The Bone Temple
2026
1h 49m

Horror

USA

Wielka Brytania

"28 lat później: Świątynia kości" to czwarta już odsłona kultowej serii filmów grozy. Akcja cyklu rozgrywa się w Wielkiej Brytanii dotkniętej epidemią wirusa zamieniającego ludzi w krwiożercze bestie. Ci, którzy przetrwali, muszą zmagać się zarówno z przypominającymi zombie stworami jak i zdolnymi do największych okrucieństw innymi ocalałymi. W nowym filmie grany przez Ralpha Fiennesa doktor Kelson walczy o duszę młodziutkiego Spike'a (Alfie Williams) z sadystycznym liderem satanistycznego kultu, Jimmym Crystalem (Jack O'Connell). Ich psychologiczny pojedynek daje twórcom asumpt do refleksji nad kondycją współczesnego społeczeństwa, a także wyzwaniami, jakie stoją dziś przed rodzicami.
  


To nie wszystko! Jeśli szukacie jakościowego kina familijnego, w Polsat Box Go znajdziecie filmy: 

- "Łapa" – ciepłą opowieść dla najmłodszych o przygodach Tosi i Tymka, którzy uczą się empatii, radzenia sobie z emocjami i pomagania innym

- "Nie martw się, nic mi nie jest" – poruszającą, mądrą opowieść dla starszych dzieci i nastolatków o 16‑letniej Emmie, która jako duch obserwuje swoje życie i szkolną rzeczywistość, odkrywając prawdę o przemocy rówieśniczej i sile empatii

-  "Daleko na północy" – piękną wizualnie przygodową animację o odważnej Sashy, która wyrusza na koniec świata, aby odnaleźć zaginiony statek dziadka

- "Wszystkowidząca" – pełną magii i tajemnicy opowieść o Dinie, dziewczynce obdarzonej niezwykłą mocą odczytywania intencji ludzi. Gdy zostaje uwięziona przez złoczyńcę Drakana, musi znaleźć w sobie odwagę, aby ocalić niewinnych i pokonać smoki

Jeśli zaś jesteście fanami skandynawskich seriali, w pakiecie Premium czekają na Was takie klasyki jak "The Killing”, "Miłość i medycyna", a także "Bitwa o ciężką wodę". 
