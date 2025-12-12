Newsy Filmy TOP 5 świątecznych hitów, które obejrzysz za darmo na Rakuten TV — bez opłat, bez subskrypcji!
TOP 5 świątecznych hitów, które obejrzysz za darmo na Rakuten TV — bez opłat, bez subskrypcji!

TOP 5 świątecznych hitów, które obejrzysz za darmo na Rakuten TV — bez opłat, bez subskrypcji!
Święta to idealny czas, by usiąść pod kocem z kubkiem gorącej czekolady i zanurzyć się w świecie pełnym ciepła, humoru i magii. A jeśli można zrobić to zupełnie za darmo, bez zakładania konta i bez płacenia za kolejne subskrypcje tym lepiej. Rakuten TV oferuje bogatą bibliotekę darmowych filmów w ramach sekcji Rakuten TV Za darmo, w tym także wyjątkową kolekcję lekkich świątecznych tytułów idealnych na grudniowy nastrój. To jedna z nielicznych platform, która pozwala oglądać legalnie i bez opłat, a przy tym regularnie dodaje sezonowe propozycje. Sprawdź TOP 5 najlepszych bezpłatnych filmów świątecznych, które warto zobaczyć właśnie na Rakuten TV zupełnie za darmo i przekonaj się, dlaczego to właśnie ta platforma zasługuje na szczególną uwagę w te święta.

1. Futrzaste święta – Lekarka weterynarii z dużego miasta zakochuje się w lekarzu z małego miasteczka, gdy postanawia odtworzyć nowojorskie święta Bożego Narodzenia w swoim rodzinnym mieście w Vermont.

2. Wesołych Świąt – Komedia familijna opowiadająca o zazdrości, starciu sąsiadów, dekorowaniu domu i… o prawdziwym duchu Świąt. Dla optometrysty Steve’a Fincha Święta to najważniejszy czas w roku. Od wielu lat mężczyzna kontynuuje płynące z głębi serca, lecz ckliwe tradycje Świąt Bożego Narodzenia.

3. Świąteczna zamiana - Dwie kobiety w magiczny sposób zamieniają się ciałami podczas świąt i udzielają sobie nawzajem cennych lekcji na temat rodziny, miłości i radości Bożego Narodzenia.

4. Światła... Kamera... Święta! - Gdy w jej mieście kręcono świąteczną komedię romantyczną, potrzebni są kostiumolodzy, Kerry, lokalna właścicielka sklepu, wkracza do akcji. Podczas pracy nad filmem odkrywa na nowo swoją pasję do projektowania kostiumów i zakochuje się w Bradzie, słynnym głównym bohaterze filmu.

5. Święta o smaku miłości - Kiedy Molly, dyrektorka z Los Angeles, próbuje sprzedać swój rodzinny dom w małym miasteczku, trudna sytuacja najemców zmusza ją do ponownego rozważenia swojej decyzji.

Pełną ofertę bezpłatnych świątecznych tytułów znajdziesz TUTAJ
