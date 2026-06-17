TYLKO DLA DOROSŁYCH: Brutalny zwiastun "Hellraiser: Revival" ujawnia datę premiery

Saber Interactive i Boss Team Games ogłosili, kiedy swoją premierę będzie miała gra "Clive Barker's Hellraiser: Revival". Ogłoszenie ma formę niezwykle brutalnego zwiastuna, który przeznaczony jest wyłącznie dla widzów dorosłych.
Kiedy zagramy w "Clive Barker's Hellraiser: Revival"?
Gra "Clive Barker's Hellraiser: Revival
" trafi na konsole XBOX i PS5
, a także na PC
. Dostępna będzie w dwóch wersjach: standardowej za 39.99 dolarów i deluxe za 49.99 dolarów. Gra jest już dostępna w przedsprzedaży, a jej premiera została wyznaczona na 8 października
.
Gra będzie też dostępna w trzech wersjach kolekcjonerskich. Najdroższa z nich wyceniona została na 249.99 dolarów. Ma zawierać sporo dodatków i będzie wydana w limitowanym nakładzie 1500 egzemplarzy.
"Clive Barker's Hellraiser: Revival
" to opowieść o namiętności, pożądaniu i pokusie oraz o makabrycznych konsekwencjach, które po nich następują. Gracz wciela się w postać Aidana, który schodzi w najciemniejsze otchłanie podziemi, wyruszając w podróż, by ocalić swoją dziewczynę Sunny z wiecznej krainy mąk, gdzie w Labiryncie dręczą ją zdeprawowani Cenobici. Aidan stoczy bój o swoją miłość w bezbożnej wojnie przeciw najbardziej zwyrodniałym pomiotom Piekła, kultystom i potworom, korzystając z piekielnych mocy kostki-łamigłówki Konfiguracji Genesis oraz arsenału ziemskiej broni. Lecz czy zdoła ocalić swoją nieśmiertelną duszę przed złośliwą dominacją Pinheada
? A może ulegnie swoim występkom i będzie cierpieć przez całą wieczność?
W rolę Pinheada
wcielił się Doug Bradley
. Aktor zagrał legendarnego Cenobitę w ośmiu filmowych odsłonach cyklu.
Nowy, brutalny zwiastun "Clive Barker's Hellraiser: Revival"