Newsy Gry TYLKO DLA DOROSŁYCH: Brutalny zwiastun "Hellraiser: Revival" ujawnia datę premiery
Wideo / Gry

TYLKO DLA DOROSŁYCH: Brutalny zwiastun "Hellraiser: Revival" ujawnia datę premiery

Insider-Gaming / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/TYLKO+DLA+DOROS%C5%81YCH%3A+Brutalny+zwiastun+%22Hellraiser%3A+Revival%22+ujawnia+dat%C4%99+premiery-167137
TYLKO DLA DOROSŁYCH: Brutalny zwiastun &quot;Hellraiser: Revival&quot; ujawnia datę premiery
Saber Interactive i Boss Team Games ogłosili, kiedy swoją premierę będzie miała gra "Clive Barker's Hellraiser: Revival". Ogłoszenie ma formę niezwykle brutalnego zwiastuna, który przeznaczony jest wyłącznie dla widzów dorosłych.

Kiedy zagramy w "Clive Barker's Hellraiser: Revival"?

Gra "Clive Barker's Hellraiser: Revival" trafi na konsole XBOX i PS5, a także na PC. Dostępna będzie w dwóch wersjach: standardowej za 39.99 dolarów i deluxe za 49.99 dolarów. Gra jest już dostępna w przedsprzedaży, a jej premiera została wyznaczona na 8 października.

Gra będzie też dostępna w trzech wersjach kolekcjonerskich. Najdroższa z nich wyceniona została na 249.99 dolarów. Ma zawierać sporo dodatków i będzie wydana w limitowanym nakładzie 1500 egzemplarzy.


"Clive Barker's Hellraiser: Revival" to opowieść o namiętności, pożądaniu i pokusie oraz o makabrycznych konsekwencjach, które po nich następują. Gracz wciela się w postać Aidana, który schodzi w najciemniejsze otchłanie podziemi, wyruszając w podróż, by ocalić swoją dziewczynę Sunny z wiecznej krainy mąk, gdzie w Labiryncie dręczą ją zdeprawowani Cenobici. Aidan stoczy bój o swoją miłość w bezbożnej wojnie przeciw najbardziej zwyrodniałym pomiotom Piekła, kultystom i potworom, korzystając z piekielnych mocy kostki-łamigłówki Konfiguracji Genesis oraz arsenału ziemskiej broni. Lecz czy zdoła ocalić swoją nieśmiertelną duszę przed złośliwą dominacją Pinheada? A może ulegnie swoim występkom i będzie cierpieć przez całą wieczność? 

W rolę Pinheada wcielił się Doug Bradley. Aktor zagrał legendarnego Cenobitę w ośmiu filmowych odsłonach cyklu. 

Nowy, brutalny zwiastun "Clive Barker's Hellraiser: Revival"




Powiązane artykuły Clive Barker's Hellraiser: Revival

Clive Barker's Hellraiser: Revival  (2026)

 Clive Barker's Hellraiser: Revival

Hellraiser: Wysłannik piekieł  (1987)

 Hellraiser: Wysłannik piekieł

Hellraiser II: Hellbound  (1988)

 Hellraiser II: Hellbound

Hellraiser  (2022)

 Hellraiser

Najnowsze Newsy

Filmy Inne

Nie żyje Andrzej Sasin, wybitny reżyser dźwięku i laureat Grammy

Inne Seriale

Jeremy Clarkson choruje na raka

8 komentarzy
Filmy

"Thud": Sarah Michelle Gallar i Rudy Pankow w horrorze o romansie Śmierci i Diabła

3 komentarze
Festiwale i nagrody Filmy

Cliff Booth ominie festiwal w Wenecji? Co zamiast niego?

2 komentarze
Filmy

Nowe "X-Men" to "niebezpieczny" film? Kto zagra Bestię?

9 komentarzy
Seriale

"Proud": Czy sztuka może budować pomost między podziałami?

9 komentarzy
Inne Filmy

Netflix kupi "Johna Wicka", "Igrzyska śmierci", "Michaela"?

5 komentarzy