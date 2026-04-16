TYLKO U NAS: "Matka fok" – Karolina Gorczyca i Mateusz Damięcki w opowieści o macierzyństwie i bałtyckich fokach
Filmweb
źródło: materialy promocyjne
Na północy kraju reżyserka Agnieszka Trzos pracuje nad wyjątkową, fińsko-polską koprodukcją filmową. Ekskluzywnie donosimy, że Karolina Gorczyca oraz Mateusz Damięcki wystąpią w "Matce fok" – filmie o uczuciu, rodzicielstwie i naszej więzi z naturą, dla której kontekstem będzie odbudowa populacji bałtyckich fok. 

"Matka fok" – co wiemy o filmie?



W "Matce fok" Kaja, 42-letnia biolożka pracująca w nadbałtyckim fokarium, każdego roku towarzyszy narodzinom młodych fok i uczestniczy w ich powrocie do morza. Obserwując kruchość życia i zmieniający się ekosystem Bałtyku, coraz silniej odczuwa własne niespełnione pragnienie macierzyństwa. Granica między jej pracą a osobistym doświadczeniem zaczyna się zacierać, gdy decyduje się podjąć próbę leczenia metodą in vitro. W świecie, w którym człowiek coraz częściej musi wspierać naturę, Kaja staje wobec pytania o własną zdolność do dawania życia. Czy w rzeczywistości naznaczonej stratą i niepewnością uda jej się przekroczyć ten próg i zostać matką?

Istotnym kontekstem dla fabuły filmu ma być proces odbudowy populacji fok szarych w południowym Bałtyku, a także działania na rzecz ochrony fińskiej foki saimaańskiej – między innymi tu uwydatnia się międzynarodowy charakter projektu. W powstającej właśnie produkcji główne role grają Karolina Gorczyca oraz Mateusz Damięcki. Na drugim planie asystują im między innymi Maria Mamona, Eliza Rycembel, i Robert Gonera


"Matka fok": zdjęcia z produkcji


Reżyserką "Matki fok" jest Agnieszka Trzos, autorka filmu "Wieża" z 2006 roku, która napisała również scenariusz projektu wraz z Anną Janyską ("Dzisiaj śpisz ze mną"). Za filmowe zdjęcia odpowiadają Bogumił Godfrejów oraz Mimmo Hilden. Za scenografię z kolei: Marcelina Początek-Kunikowska, Katarzyna Jeznach i Sattva-Hanna Toiviainen. Autorką kostiumów jest Anu Gould, a charakteryzacji – Pia Mikonnen. Ewa Bakalarska wraz z Agnieszką Trzos pełniły wspólnie funkcję reżyserek castingu.

Zdjęcia do "Matki fok" realizowane w Polsce oraz Finlandii rozpoczęły się przed 10 miesiącami i mają zakończyć się już niebawem, jeszcze przed początkiem maja. Produkcja ma jednak potrwać aż do jesieni, a dopiero rok później, w trzecim kwartale 2027 roku, możemy spodziewać się jej kinowej premiery. 

Film powstaje przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz Finnish Film Foundation. Głównym producentem filmu jest warszawska Mamma Pictures, dla której "Matka fok" będzie pierwszym pełnometrażowym projektem. Wspierają ją takie podmioty jak Greenlit Productions, Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, Studio Produkcyjne Orka oraz Yle.

