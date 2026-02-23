TYLKO U NAS: Odmieniona nie do poznania Sandra Drzymalska jako Violetta Villas (FOTO)

Rozpoczął się kolejny etap zdjęć do filmu "Violetta Villas" - zapowiadanej od dawna biografii legendarnej postaci polskiej sceny muzycznej. Dziś jako pierwsi w Polsce prezentujemy Wam nowe zdjęcie odtwórczyni tytułowej roli Sandry Drzymalskiej ("Biała odwaga", "Lalka"). Za jej charakteryzację odpowiadają nominowani w tym roku do Oscara Anne Cathrine Sauerberg i Thomas Foldberg ("Brzydka siostra").
Foto: Robert Jaworski
Zdjęcia realizowane są w Polsce oraz Bułgarii, a zakończenie prac na planie planowane jest na kwiecień. Za reżyserię odpowiada nominowana do Paszportu Polityki Karolina Bielawska
, autorka dokumentu "Mów mi Marianna
", uhonorowanego m.in. Złotym Rogiem na Krakowskim Festiwalu Filmowym oraz wyróżnieniami w Locarno, Lizbonie i Sankt Petersburgu. Producentem jest odnosząca międzynarodowe sukcesy firma producencka Lava Films ("Dziewczyna z igłą
").
"Violetta Villas
" to historia najsłynniejszej w historii polskiej divy muzycznej, którą talent i pasja wyniosły na największe sceny Paryża i Las Vegas, opowiedziana z perspektywy jej syna – mimowolnego świadka narodzin i upadku gwiazdy. Nasz film opowiada o postaci absolutnie ikonicznej. Violetta Villas była i pozostaje zjawiskiem bez precedensu — niekwestionowaną diwą, której osobowość i talent są rozpoznawalne dla kilku pokoleń Polaków. To nie tylko legenda muzyki, ale trwały element polskiej popkultury. Pierwsze 10 lat jej kariery to historia spektakularnego sukcesu: dziewczyna z małego miasteczka dzięki talentowi i uporowi trafia na sceny paryskiej Olimpii i Las Vegas, występując obok Edith Piaf, Franka Sinatry czy Paula Anki. W tamtym czasie była artystką światowego formatu, wyprzedzającą swoje czasy. Jednocześnie jest to opowieść o cenie sławy, film pokazuje Violettę jako człowieka z krwi i kości — kobietę, matkę, artystkę. Skupiamy się na dekadzie, w której rodzi się legenda i pojawiają się pierwsze pęknięcia, opowiadając tę historię z perspektywy bliskiej, intymnej i wolnej od tabloidowych uproszczeń.
- mówią producenci filmu Agnieszka Wasiak
i Mariusz Włodarski
z Lava Films.
W obsadzie znaleźli się także: Jowita Budnik
, Mateusz Banasiuk
, Borys Szyc
, Dorota Kuduk
, Cezary Łukaszewicz
, Christo Szopov, Antoni Rembelski
, Antoni Tyszkiewicz
oraz Kazik Radziejewski.
Koproducentami "Violetty Villas
" są Krzysztof Gospodarek, EC1 Łódź – Miasto Kultury, Mazowiecki Instytut Kultury i Instytucja Filmowa Silesia Film oraz bułgarski Contrast Films. Film powstaje przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz Bułgarskiego Funduszu Filmowego. Dystrybucją zajmie się KINO ŚWIAT. Jesteśmy dumni, że jako dystrybutor filmu łączymy siły z utalentowaną ekipą filmu "Violetta Villas". Dzięki tej współpracy polscy widzowie zobaczą historię tak spektakularną i pełną emocji, jak sama artystka, o której film opowiada. Jestem przekonana, że film o Violetcie Villas stanie się kinowym hitem tej jesieni i porwie publiczność od pierwszej minuty
- mówi Dorota Eberhardt, prezes Kino Świat. "Violetta Villas" trafi do polskich kin jesienią 2026 roku.