Wielkie gwiazdy polskiego kina, setki statystów i zabytkowe pojazdy. Trwają zdjęcia do sensacyjnego filmu wojennego "Cena honoru" w reżyserii Tadeusza Syki.
W Bydgoszczy, Włocławku i Warszawie powstaje inspirowana prawdziwymi wydarzeniami produkcja, łącząca sensacyjną intrygę, dramatyczne wydarzenia pierwszych tygodni II wojny światowej oraz poruszającą opowieść o odwadze, miłości, przyjaźni i walce o wolność.
"Cena honoru": Walka, w której stawką jest honor
"Cena honoru" to inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, pełna akcji, napięcia i nieoczekiwanych zwrotów, sensacyjna opowieść wojenna o odwadze, przyjaźni, miłości i sile ludzkiego ducha. Jesień 1939 roku. Na okupowanych Kujawach i Pomorzu dwaj młodzi Polacy – Tadeusz i Adam. Bohaterowie zostają wciągnięci w śmiertelnie niebezpieczną grę z Gestapo kierowanym przez bezwzględnego Franka Podolskiego . W samym centrum wydarzeń znajduje się również biskup Michał Kozal, który w obliczu narastającego terroru nie zamierza pozostawać bierny.
Tajne misje, śmiałe ucieczki, zdrady i dramatyczne wybory stają się codziennością bohaterów. W tle rozgrywają się tragiczne wydarzenia pierwszych tygodni niemieckiej okupacji. Pośród brutalnych represji, rodzącej się konspiracji i niespodziewanej miłości rozpoczyna się bezwzględna walka o wolność, honor i przetrwanie.
W filmie wystąpią: Filip Gurłacz
, Marian Dziędziel
, Piotr Głowacki
, Ksawery Szlenkier
, Paweł Małaszyński
, Mateusz Banasiuk
, Piotr Zajączkowski
, Marcel Sabat
, Paulina Gałązka
, Marcin Kwaśny
, Robert Czebotar
, Jan Marczewski
oraz po raz pierwszy na wielkim ekranie: Justyna Kramer.
"Cena honoru" fot. Michał Kamiński
Scenariusz napisał bydgoszczanin Tadeusz Syka
znany z takich kinowych produkcji jak "Wyszyński – zemsta czy przebaczenie
", "Powstaniec 1863
" oraz obecnie produkowanego międzynarodowego filmu o Antonim Patku. Tadeusz Syka
odpowiada również za reżyserię filmu.
Zdjęcia realizowane są m.in.: w Bydgoszczy, Włocławku i Warszawie. Planowane są również nagrania a terenie województwa wielkopolskiego.
Producentami filmu są Tadeusz Syka
oraz Joanna Jackowska-Syka
reprezentujący Klasyka Pro i Fundację Tylko Orły. Autorem zdjęć jest Krzysztof Mieszkowski
, za kierownictwo produkcji odpowiada Natalia Mroczek. Producentem kreatywnym jest Michał Broniszewski
.
Partnerami filmu są: Diecezja Bydgoska, Fundusz Filmowy Kujawy Pomorze wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz Urząd Miasta Włocławek.
Film będzie miał swoją dystrybucje kinową na przełomie 2027/2028 roku.
Twórcy o filmie Tadeusz Syka: Zależało mi na zrobieniu współczesnej, sensacyjnej opowieści osadzonej w realiach II wojny światowej. Staram się wyszukiwać mało znane postacie czy wątki z naszej historii, aby wraz ze wspaniałymi twórcami przenieść je na wielki ekran. Jako bydgoszczanin, od dziecka – z przekazów rodzinnych – znam postacie o których opowiadam w "Cenie honoru". W pamięci zapadł mi również film "Sąsiedzi" z 1969 roku w reż. Aleksandra Ścibor-Rylskiego. Impulsem do rozpoczęcia prac nad filmem, była inicjatywa mojego ś.p. wuja ks. dr Stanisława Kotowskiego – proboszcza bydgoskiej katedry oraz odkryta niedawno masowa mogiła pomordowanych przez Niemców rodzin z 1939 r. na plaży w Borównie k/ Bydgoszczy. Nie mogłem, wobec tego przejść obojętnie. "Cena honoru" to historia, gdzie bohater mierzy się z własną przeszłością i wyborami, jest miłość, walka, zdrada i akcja – wszystko to co charakteryzuje sensacyjne i akcyjne kino wojenne. Istotne jest dla mnie, że nasz film inspirowany jest prawdziwymi wydarzeniami. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Zależy nam, aby młodzi ludzie obejrzeli ten film i przekonali się przed jakimi aktualnymi wyborami musieli stanąć ich rówieśnicy w przeszłości. Cieszę się, że ta opowieść przekonała tak znanych twórców, którzy już dziś wspólnie ze mną zapraszają na "Cenę honoru". Film będzie dostępny dla widza od 13 roku życia. Michał Broniszewski
(producent kreatywny): Na zakończonych właśnie w Los Angeles targach filmowych film wzbudził duże zainteresowanie dystrybutorów międzynarodowych. Ogromnie cieszy liczne zainteresowanie społeczności międzynarodowej polską historia i jej bohaterami. Filip Gurłacz
: W moim przekonaniu jest to projekt bardzo wartościowy. Bardzo mi się podoba, że już na etapie scenariusza główny bohater, to, co nim powoduje, to są rzeczy, powiedziałbym, priorytetowe, najważniejsze. To jest miłość, to jest wolność, przyjaźń. To są rzeczy, o które warto się bić, o które warto walczyć i których warto bronić. Właśnie dlatego dołączyłem do tego projektu. Mateusz Banasiuk
: Nasz film nie ocenia, nasz film pokazuje pewne postawy ludzi, bohaterów, ale ludzi z krwi i kości. Mam nadzieję, że to będzie film, który będzie pokazywał dobre i złe strony bycia bohaterem i że wojna, śmierć, zabijanie za każdym razem, po każdej stronie, to jest wielka tragedia. Ten film pokazuje, że mamy nieprawdopodobne możliwości, że jesteśmy zdolni do pięknych, heroicznych czynów. Marian Dziędziel
: Jak przeczytałem scenariusz, to już nie miałem wątpliwości, że trzeba w tym zagrać. Warto było tym postacią poświęcić ten film. Bardzo się cieszę, że biorę w tym udział i już dzisiaj mam zamiar was, państwo, wszystkich zaprosić na premierę w kinach. Paulina Gałązka
: To jest moje pierwsze spotkanie z Tadeuszem Syką i jestem bardzo zadowolona, i też bardzo podziwiam jego oddanie i zaangażowanie. Zapraszam państwa do obejrzenia tego filmu. Piotr Głowacki
: Akcja filmu rozgrywa się m.in we Włocławku a to bardzo bliskie memu sercu miejsce, bo sam jestem z Redecza Wielkiego zaledwie dwadzieścia parę kilometrów od Włocławka. Ta produkcja jest podróżą w czasie, jak zawsze, i jest podróżą do pytania o wybory, o wagę naszych życiowych wyborów w trudnych czasach. Premiera filmu została zaplanowana na 2027/2028 rok.