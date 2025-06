TYLKO U NAS! Nowa "Lalka" dla Netflixa. Zdjęcia już jutro. Znamy obsadę!

Serial "Lalka": Sandra Drzymalska i Tomasz Schuchardt. Zobacz pierwsze zdjęcia

"Lalka" jako melodramat. W tle XIX-wieczna Warszawa

Sandra Drzymalska jako Izabela Łęcka

Tomasz Schuchardt jako Stanisław Wokulski

Już jutro na Filmwebie znajdziecie nasz wywiad z twórcą i gwiazdami. Paweł Maślona Tomasz Schuchardt opowiadają nam w nim o przygotowaniach jeszcze przed wejściem dla plan. Wypatrujcie!Serialprzedstawi opowieść o miłości niemożliwej, opowiedzianej za pomocą głosu dwóch całkiem innych, lecz równych w swojej sprawczości postaci: Izabeli Łęckiej i Stanisława Wokulskiego. Historia zostanie ukazana na tle wczesnokapitalistycznej ogarniętej żądzą posiadania Warszawy.– podkreśla Paweł Maślona . –W centrum historii znajduje się Izabela Łęcka – młoda kobieta, która nie zgadza się na przypisaną jej rolę biernej arystokratki. Zafascynowana emancypantkami, marzy o wolności i samostanowieniu. Walczy o przetrwanie w porządku społecznym, który się rozpada – ale robi to na własnych warunkach. To Łęcka, która nie chce wychodzić za mąż, tylko żyć po swojemu.– opowiada Sandra Drzymalska Co o swoim bohaterze mówi Tomasz Schuchardt "Lalka" Netflixa zapowiadana jest jako serial z rozmachem wizualnym i psychologiczną głębią. Warszawa z końca XIX wieku będzie miastem tętniącym życiem i handlem, pełne napięć klasowych. Sceny do serialu powstaną m.in. w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu i Lublinie.– mówi Maślona Serial "Lalka" został zaplanowany na 6 odcinków.