Newsy Filmy Multimedia TYLKO U NAS: Tak wygląda filmowy Adam Małysz! Zdjęcia do filmu już się rozpoczęły
Filmy / Multimedia

TYLKO U NAS: Tak wygląda filmowy Adam Małysz! Zdjęcia do filmu już się rozpoczęły

Filmweb, Informacja nadesłana przez producenta /
https://www.filmweb.pl/news/TYLKO+U+NAS%3A+Tak+wygl%C4%85da+filmowy+Adam+Ma%C5%82ysz+Zdj%C4%99cia+do+filmu+ju%C5%BC%C2%A0si%C4%99%C2%A0rozpocz%C4%99%C5%82y-165269
TYLKO U NAS: Tak wygląda filmowy Adam Małysz! Zdjęcia do filmu już się rozpoczęły
źródło: Materiały prasowe
25 lat po przełomowym zwycięstwie Adama Małysza w Turnieju Czterech Skoczni ruszyły zdjęcia do filmu fabularnego "Adam" – nowej produkcji East Studio, opartej na faktach z życia najwybitniejszego polskiego skoczka narciarskiego. To opowieść, która odsłania kulisy jego drogi na szczyt – pełnej wyzwań, rozterek i decyzji, które mogły zakończyć karierę polskiej legendy, zanim ta na dobre się rozpoczęła.



W styczniu 2026 roku minęło 25 lat od przełomowego zwycięstwa Adama Małysza w Turnieju Czterech Skoczni – pierwszego w historii polskiego skoczka. To właśnie te wydarzenia zapoczątkowały małyszomanię, fenomen, który wyprowadził skoki narciarskie z niszy i na lata zatrzymał przed telewizorami całą Polskę. Nie każdy jednak zna początki tej drogi. 

W rolę Adama Małysza wcieli się Bartłomiej Deklewa, jeden z najciekawszych aktorów swojego pokolenia, znany m.in. z ról w serialu "Absolutni debiutanci" czy filmach "Światłoczuła" oraz "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej”. Aktorstwo Deklewy opiera się na pracy z emocjami i charakterystycznych postaciach, co pozwala mu pokazać szerokie spektrum ludzkich doświadczeń. 

Skoki narciarskie to nie tylko to, co widać w telewizyjnych transmisjach. To również presja, wyzwania, chwile samotności oraz momenty, w których wszystko zależy od jednej decyzji. Ten film dotyka właśnie tej niewidocznej strony. To właśnie moja historia. Scenariusz jest mi bliski i czuję, że oddaje ją uczciwie – mówi Adam Małysz

"Adam" – zdjęcia z planu filmu


(Kliknij na zdjęcie, aby je powiększyć)

(Kliknij na zdjęcie, aby je powiększyć)

(Kliknij na zdjęcie, aby je powiększyć)

(Kliknij na zdjęcie, aby je powiększyć)


Akcja filmu "Adam" rozgrywa się, zanim skoki narciarskie stały się zimowym sportem narodowym, a nazwisko Małysza poznała cała Polska. To opowieść o młodym sportowcu z Wisły, który mierzy się z presją, zwątpieniem i odpowiedzialnością – nie tylko na skoczni, lecz też w życiu prywatnym.  

To historia o dojrzewaniu i o człowieku z krwi i kości, który potrafi się zgubić, ale nie przestaje iść dalej. Chcę, żeby film był szczery, bliski codzienności i realiom Polski końca lat dziewięćdziesiątych – mówi reżyser filmu Tomek Matuszczak

Okres zdjęciowy potrwa trzy miesiące. Zdjęcia realizowane będą m.in. w Warszawie, Oberstdorfie, Szczyrku oraz w Wiśle. 

Jest to duże wyzwanie produkcyjne: odtwarzamy zimowe realia końca lat 90. i realizujemy sceny skoków tak, by widz zobaczył ten sport inaczej niż w telewizyjnych transmisjach – emocjonalnie i z bliska – mówi w imieniu producentów Maciej Rzączyński, CEO East Studio.

W rolę Adama Małysza wciela się Bartłomiej Deklewa, Izabelę Małysz gra Maja Szopa, postać Apoloniusza Tajnera kreuje Paweł Koślik, a Tomasz Kot wciela się w rolę Ediego Federera. W filmie wystąpią także m.in. Ireneusz Czop, Andrzej Kłak, Piotr Głowacki oraz Dorota Pomykała

Jak zapowiadają producenci, film "Adam" trafi do kin w 2027 roku. Za dystrybucję odpowiada Monolith Films. 

Przesłuchanie: Adam Małysz


Powiązane artykuły Adam

Zobacz wszystkie artykuły

Adam  (2027)

 Adam

Najnowsze Newsy

Pucio gości w domach czytelników już od 10 lat!

Seriale

John Malkovich dołącza do prestiżowego kryminału Prime Video

BERLINALE 2026: "At the Sea" to zmarnowany taniec? (recenzja)

Inne Filmy

Mel Gibson ze wsparciem ekskomunikowanego arcybiskupa

6 komentarzy
Filmy

John Cena i Kate McKinnon w komedii z Jennifer Garner

Filmy

Bad Bunny z główną rolą w debiucie reżyserskim uznanego rapera

1 komentarz
Filmy

Filmweb poleca: "Kopnęłabym cię, gdybym mogła"

1 komentarz