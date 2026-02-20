TYLKO U NAS: Ulubione filmy i seriale Magdy Gessler

Złota piątka Magdy Gessler

Oczy szeroko otwarte Einaym Pkuhot 2009 1h 31m Dramat Haim Tabakman Francja Niemcy Izrael Dramat Zohar Strauss Ran Danker Aaron prowadzi koszerny sklep mięsny w dzielnicy zamieszkałej przez ultra-ortodoksyjnych Żydów. Wraz z żoną i czterema synami wiedzie spokojne, pobożne życie. Zostaje ono zakłócone pojawieniem się zagubionej duszy – studenta Ezriego, który budzi w Aaronie zakazane uczucia. Reżyser bada moralne granice własnej religii poprzez dokładne, dojrzałe śledztwo. Umiejętnie uchwycił dwoistość życia w małej społeczności, gdzie nie istnieje coś takiego, jak wolna wola. Ludzie mogą się liczyć ze sobą nawzajem, ale ich dobroć nie jest bezinteresowna. Powstało uniwersalne powściągliwe arcydzieło ukrytych napięć, które są obecne w każdej społeczności.

Nakarmić kruki Cría cuervos 1976 1h 50m Dramat Carlos Saura Hiszpania Dramat Geraldine Chaplin Florinda Chico Rok 1975. Po śmierci rodziców Ana (Ana Torrent) i jej dwie siostry są wychowywane przez ciotkę Paulinę i nieco zgorzkniałą, lecz czułą służącą Rosę. Wewnętrzny świat snów, wspomnień i fantazji małej Any tworzy jej własną wersję rzeczywistości, podporządkowaną regułom dziecięcej wyobraźni.

Bridgertonowie Bridgerton 2020 - 1h 1m Dramat Kostiumowy Julie Anne Robinson Sheree Folkson USA Dramat Kostiumowy Phoebe Dynevor Regé-Jean Page Śledzimy w nim losy Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor), najstarszej córki potężnej familii, która wkracza na pełną konkurentek scenę małżeńską Londynu w epoce regencji. Dziewczyna marzy o powtórzeniu losu rodziców i znalezieniu wybranka, którego naprawdę pokocha. Na początku idzie jej świetnie i jest bezkonkurencyjna. Jednak gdy jej starszy brat odrzuca awanse kolejnych kandydatów do jej ręki, w popularnej na salonach plotkarskiej gazecie tajemniczej Lady Whistledown pojawiają się liczne oszczerstwa pod adresem Bridgertonówny. Do akcji wkracza wtedy rozchwytywany i zbuntowany książę Hastings (Regé-Jean Page), zdeklarowany kawaler, którego matki debiutantek uważają za najlepszą możliwą partię. Choć Daphne i książę uparcie twierdzą, że nie są zainteresowani związkiem, łączącej ich więzi trudno nie zauważyć - podobnie jak emocji, które aż w nich kipią podczas podchodów i utarczek toczonych na tle wyrażanych przez towarzystwo oczekiwań wobec ich przyszłości.

