Czop, Boczarska, Popławska i Dziędziel w nowym filmie "Zapiski śmiertelnika". Data premiery i plakat teaserowy

W listopadzie do kin w całej Polsce trafi nowy film Macieja Żaka "Zapiski śmiertelnika". A już dziś możecie u nas zobaczyć jego plakat i pierwszy teaser.

O filmie "Zapiski śmiertelnika"



"Zapiski śmiertelnika" to niebanalna historia mężczyzny, który pojechał popełnić samobójstwo, ale nie zdążył, bo go zabili, a tak naprawdę to był wypadek. W głównych rolach wystąpili: Ireneusz Czop, Magdalena Boczarska, Magdalena Popławska i Marian Dziędziel.

Światowa premiera filmu będzie miała miejsce na Warszawskim Festiwalu Filmowym. Do kin w całej Polsce trafi 14 listopada.

A tak prezentuje się plakat filmu "Zapiski śmiertelnika":


"Zapiski śmiertelnika" to zabawna przypowieść o życiu i śmierci dojrzałego mężczyzny. W pożegnalnym liście do żony pisze o rozczarowaniu, niespełnieniu, utraconej miłości. To nie jest dramat psychologiczny. Tu nic nie jest oczywiste. Historia opowiedziana w zaskakującej konwencji z nutą realizmu magicznego. W sennej aurze nadmorskiego kurortu po sezonie bohaterowi przydarzają się tragikomiczne sytuacje. Nieproszeni goście, zbyt dociekliwy policjant, nieoczekiwana kochanka prowadzą do zaskakującego finału... - mówi reżyser Maciej Żak.

Zobacz pierwszy teaser filmu "Zapiski śmiertelnika"




Zapiski śmiertelnika  (2025)

 Zapiski śmiertelnika

