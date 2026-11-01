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Taika Waititi atakuje krytyków filmowych: "smutne, zagubione dusze"

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Taika Waititi atakuje krytyków filmowych: &quot;smutne, zagubione dusze&quot;
źródło: Getty Images
autor: Dominik Bindl
Do kin wszedł niedawno nowy film Taiki Waititiego "Klara i słońce". Obraz spodobał się widzom, ale nie przypadł do gustu krytykom. To do tego stopnia rozwścieczyło reżysera, że postanowił w mediach społecznościowych wylać swoje żale.

Taika Waititi ostro o krytykach filmowych



Reżyser opublikował w mediach społecznościowych post przedstawiający porównanie ocen widzów i krytyków na Rotten Tomatoes. Dzieli je przepaść, co Waititi tak skomentował:

Od niemal 15 lat nie czytam recenzji, których adresatem byłbym ja lub moi koledzy. Ale słucham ludzi. Dlatego w te Halloween poświęćmy chwilę myśli tym smutnym, zagubionym duszom, którym nie udało się spełnić marzeń o zostaniu artystami, więc zostały krytykami. Tym samym ludziom, którzy nie znosili również filmu "Jojo Rabbit". Nieistotni. Oderwani od rzeczywistości. Anachroniczni. Do kosza.


O filmie "Klara i słońce"



Najnowszy obraz Waititiego to ekranizacja ósmej powieści Kazuo Ishiguro. Książka została wydana w 2021 roku i niemal natychmiast Waititi został reżyserem jej ekranizacji.

Zdjęcia do filmu realizowane były w pierwszej połowie 2024 roku. Jednak przez kolejne dwa lata wokół projektu było cicho. W sieci pojawiły się nawet wątpliwości, czy film w ogóle ujrzy światło dzienne. Tak się ostatecznie stało. Obraz jednak nie zainteresował szerszej widowni. Do dziś w box offisie nie udało mu się osiągnąć nawet 2 milionów dolarów.

"Klara i słońce" to historia robota (Jenna Ortega) zasilanego energią słoneczną, stworzonego po to, by wspierać i towarzyszyć ludziom w ich codziennym życiu. Kiedy Klara poznaje Josie (Mia Tharia), każda z nich od razu wyczuwa w drugiej pokrewną duszę. Josie ma trudną relację ze swoją matką (Amy Adams), a to właśnie Klara zaczyna uzdrawiać rodzinę i wnosić światło do skomplikowanego świata Josie.

Zwiastun filmu "Klara i słońce"




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