Taika Waititi odkłada swoje "Gwiezdne wojny" na półkę. Co dalej z filmem?

Jednym z zapowiadanych filmów z uniwersum "Gwiezdnych wojen" była produkcja w reżyserii Taiki Waititiego. Wygląda jednak na to, że nie powstanie ona w najbliższym czasie. Po sześciu latach prac nad projektem twórca poinformował, że postanowił skupić się na innych przedsięwzięciach. Nie wyklucza jednak, że kiedyś wróci do odległej galaktyki.
Czy Waititi wróci kiedyś do "Gwiezdnych wojen"?
Waititi Getty Images © Daniele Venturelli
opowiedział o przyszłości filmu w rozmowie z serwisem Inverse przy okazji promocji swojego najnowszego filmu "Klara i słońce
". Jak ujawnił, wspólnie ze scenarzystą Tonym McNamarą
("Faworyta
", "Biedne istoty
") postanowił zająć się innym projektem: Nie chcę was martwić, ale odkładamy ten film na półkę i pracujemy razem nad czymś innym.
Zapytany, czy oznacza to jedynie krótką przerwę, Waititi
stwierdził: Projekt jest naprawdę mocno zamrożony. Próbuję teraz zrealizować jakieś cztery inne filmy. Ale epoki lodowcowe kiedyś się kończą, więc kto wie?
Wypowiedź reżysera kontrastuje z wcześniejszymi doniesieniami. W styczniu Kathleen Kennedy
, ówczesna szefowa Lucasfilmu, informowała, że Waititi
dostarczył scenariusz. Określiła go jako zabawny i świetny. Podczas festiwalu Sundance sam filmowiec również wypowiadał się o projekcie z entuzjazmem. Zapowiadał, że chciałby przywrócić serii poczucie przygody i lekkość, które wyróżniały oryginalną trylogię.
Film Waititiego
został zapowiedziany w maju 2020 roku. Początkowo nad scenariuszem pracował z Krysty Wilson-Cairns
, współautorką "1917
" i "Ostatniej nocy w Soho
", a później do projektu dołączył McNamara
. W tamtym okresie Waititi
miał już na koncie Oscara
za scenariusz "Jojo Rabbit
" oraz sukces filmu "Thor: Ragnarok
". Reżyserował również finał pierwszego sezonu serialu "The Mandalorian
", dzięki czemu miał już doświadczenie w pracy z uniwersum "Gwiezdnych wojen
".
Projekt dołącza do długiej listy filmów z tego świata, które utknęły na etapie rozwoju. Wśród nich są między innymi "Rogue Squadron
" Patty Jenkins
, niezrealizowany film Kevina Feigego
, planowana trylogia Riana Johnsona
oraz projekt twórców "Gry o tron
", Davida Benioffa
i D.B. Weissa
. Póki co na półkę odłożono również film Jamesa Mangolda
, natomiast trylogia zapowiadana przez Simona Kinberga
pozostaje w fazie rozwoju.
"Klara i słońce" - zwiastun nowego filmu Waititiego