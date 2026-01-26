Newsy Filmy Taika Waititi się nie poddaje. Jego "Gwiezdne wojny" nie przepadły
Taika Waititi znów dał fanom "Gwiezdnych wojen" powód, by nie skreślać jego projektu. Choć zapowiadany od 2020 roku film wciąż pozostaje jedną wielką niewiadomą, reżyser "Jojo Rabbit" zapewnia, że chce, by jego "Star Wars" było czymś wyraźnie odrębnym – i przede wszystkim wiernym duchowi oryginałów.

Taika Waititi: Nowe "Gwiezdne Wojny" będą zabawne



Podczas festiwalu Sundance, gdzie Waititi promuje komedię familijną ze swoim udziałem pod tytułem "Fing!", reżyser przyznał, że zależy mu na odzyskaniu tego, co w pierwszych częściach sagi było najważniejsze: czystej frajdy z oglądania. Stawka może być wysoka, konflikt poważny, ale – jak podkreśla twórca – w "Gwiezdnych wojnach" zawsze było też miejsce na luz i zabawę. Jego film ma funkcjonować trochę obok głównego nurtu sagi i być bardziej autonomiczną historią.


O projekcie wypowiedziała się niedawno także Kathleen Kennedy, która potwierdziła, że Waititi oddał gotowy scenariusz. Według niej tekst jest "świetny i bardzo zabawny", choć przyszłość filmu nie zależy już wyłącznie od niej – szefowa Lucasfilmu jest bowiem w trakcie przekazywania sterów.

Twórca "Thora: Ragnarok" odniósł się też do Marvela. Waititi nie kryje ekscytacji nadchodzącym "Avengers: Doomsday", w którym powróci Thor grany przez Chrisa Hemswortha. Choć tym razem za kamerą staną bracia Russo, reżyser zapewnia, że kibicuje im z pełnym spokojem. Jak mówi, Thor istniał długo przed nim, a jego własne pomysły na postać były częścią większego planu dla całego uniwersum.

"Avengers: Doomsday" – zobacz pierwszą zapowiedź





