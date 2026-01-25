Taika Waititi wkurzy fanów Gwiezdnych wojen? Kathleen Kennedy: "Świetny, zabawny scenariusz"

Pamiętacie "Ostatniego Jedi"? Ten film Riana Johnsona, który, delikatnie mówiąc, nie przypadł do gustu licznym fanom uniwersum Gwiezdnych wojen? Taika Waititi zapowiada powtórkę z rozrywki. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Taika Waititi wkurzy fanów Gwiezdnych wojen?
Blog World of Reel przypomina o filmie z uniwersum Gwiezdnych wojen
, nad którym pracuje Taika Waititi
. Dwa lata temu twórca "Co robimy w ukryciu
" zapowiedział, że jego dzieło wkurzy ludzi. Mimo zamieszania spowodowanego w Lucasfilm odejściem Kathleen Kennedy
wydaje się, że projekt wciąż żyje.
Podczas premiery komedii familijnej "Fing!
", w której Waititi
wciela się w postać Wicehrabiego, twórca "Jojo Rabbit
" zapowiedział, że w jego Gwiezdnych wojnach
będzie więcej humoru: Stawka jest bardzo wysoka i dzieją się tam poważne rzeczy, ale w tych filmach jest też mnóstwo humoru. Właśnie to starałem się przywrócić. Próbowałem stworzyć świat, który byłby nieco oddzielony, ponieważ w tej przestrzeni tyle się dzieje. Żebym mógł coś tam zrobić, musiałoby to być trochę inne i bardziej oddzielne.
Kwiecień 2025. Kathleen Kennedy na uroczystej premierze 2. sezonu "Andora"
Po ogłoszeniu swojego odejścia z Lucasfilm Kennedy
potwierdziła, że scenariusz filmu jest już gotowy. Określiła go jako "zabawny i świetny".
Kim jest Taika Waititi?Taika Waititi
to urodzony w Nowej Zelandii reżyser, scenarzysta, producent i aktor. Przełomem w jego karierze była zrealizowana wspólnie z Jemaine'em Clementem
wampiryczna czarna komedia "Co robimy w ukryciu
" (w 2014 roku zdobyła ona nagrodę publiczności na Warszawskim Festiwalu Filmowym, w 2014 na ekranach zadebiutował inspirowany filmem serial pod tym samym tytułem
). W CV Waititiego
znajdziemy też takie filmy jak "Orzeł kontra rekin
", "Boy
", "Thor: Ragnarok
" i "Thor: Miłość i grom
", "Jojo Rabbit
" czy "Pierwszy gol
" oraz seriale "Nasza bandera znaczy śmierć
" i "Bandyci czasu
". Wśród projektów, nad którymi aktualnie pracuje, znajdziemy nie tylko niezatytułowaną produkcję z uniwersum Gwiezdnych wojen
, ale też dramat "Klara and the Sun
" oraz serialową wersję "Młodego Frankensteina
".
"Ostatni Jedi
" trafił na ekrany w 2017 roku. Wystąpili w nim Daisy Ridley
jako Rey
, Adam Driver
jako Kylo Ren
oraz Mark Hamill
i Carrie Fisher
, którzy powrócili jako Luke Skywalker
i Leia Organa
. Przypominamy zwiastun: