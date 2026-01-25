Newsy Filmy Taika Waititi wkurzy fanów Gwiezdnych wojen? Kathleen Kennedy: "Świetny, zabawny scenariusz"
Filmy

Taika Waititi wkurzy fanów Gwiezdnych wojen? Kathleen Kennedy: "Świetny, zabawny scenariusz"

Variety / autor: /
Taika Waititi wkurzy fanów Gwiezdnych wojen? Kathleen Kennedy: &quot;Świetny, zabawny scenariusz&quot;
źródło: Getty Images
autor: Unique Nicole
Pamiętacie "Ostatniego Jedi"? Ten film Riana Johnsona, który, delikatnie mówiąc, nie przypadł do gustu licznym fanom uniwersum Gwiezdnych wojen? Taika Waititi zapowiada powtórkę z rozrywki.

Taika Waititi wkurzy fanów Gwiezdnych wojen?


Blog World of Reel przypomina o filmie z uniwersum Gwiezdnych wojen, nad którym pracuje Taika Waititi. Dwa lata temu twórca "Co robimy w ukryciu" zapowiedział, że jego dzieło wkurzy ludzi. Mimo zamieszania spowodowanego w Lucasfilm odejściem Kathleen Kennedy wydaje się, że projekt wciąż żyje. 

Podczas premiery komedii familijnej "Fing!", w której Waititi wciela się w postać Wicehrabiego, twórca "Jojo Rabbit" zapowiedział, że w jego Gwiezdnych wojnach będzie więcej humoru:

Stawka jest bardzo wysoka i dzieją się tam poważne rzeczy, ale w tych filmach jest też mnóstwo humoru. Właśnie to starałem się przywrócić. Próbowałem stworzyć świat, który byłby nieco oddzielony, ponieważ w tej przestrzeni tyle się dzieje. Żebym mógł coś tam zrobić, musiałoby to być trochę inne i bardziej oddzielne.

Kwiecień 2025. Kathleen Kennedy na uroczystej premierze 2. sezonu "Andora"

Po ogłoszeniu swojego odejścia z Lucasfilm Kennedy potwierdziła, że scenariusz filmu jest już gotowy. Określiła go jako "zabawny i świetny". 

Kim jest Taika Waititi?


Taika Waititi to urodzony w Nowej Zelandii reżyser, scenarzysta, producent i aktor. Przełomem w jego karierze była zrealizowana wspólnie z Jemaine'em Clementem wampiryczna czarna komedia "Co robimy w ukryciu" (w 2014 roku zdobyła ona nagrodę publiczności na Warszawskim Festiwalu Filmowym, w 2014 na ekranach zadebiutował inspirowany filmem serial pod tym samym tytułem). W CV Waititiego znajdziemy też takie filmy jak "Orzeł kontra rekin", "Boy", "Thor: Ragnarok" i "Thor: Miłość i grom", "Jojo Rabbit" czy "Pierwszy gol" oraz seriale "Nasza bandera znaczy śmierć" i "Bandyci czasu". Wśród projektów, nad którymi aktualnie pracuje, znajdziemy nie tylko niezatytułowaną produkcję z uniwersum Gwiezdnych wojen, ale też dramat "Klara and the Sun" oraz serialową wersję "Młodego Frankensteina". 

Zobacz zwiastun filmu "Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi"


"Ostatni Jedi" trafił na ekrany w 2017 roku. Wystąpili w nim Daisy Ridley jako ReyAdam Driver jako Kylo Ren oraz Mark Hamill i Carrie Fisher, którzy powrócili jako Luke Skywalker i Leia Organa. Przypominamy zwiastun: 

