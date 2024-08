Tak, "Diabeł w Białym Mieście" wciąż powstaje. Leonardo DiCaprio i Martin Scorsese nie zrezygnowali

Adaptacja "The Devil in the White City" – Leonardo DiCaprio i Martin Scorsese wciąż na pokładzie

Czy twórcy są już blisko realizacji?Stacey Sher zapytana w wywiadzie dla Deadline, czy serial " The Devil in the White City " pojawi się już wkrótce, odpowiedziała:Sher potwierdziła również, że DiCaprio, Scorsese, a także Rick Yorn i Jen Davisson wciąż są związani z serialem jako producenci.Stacey Sher współpracowała już z Martinem Scorsese m.in. przy " Nienawistnej ósemce " oraz " Django ".Książkaukazała się w Polsce nakładem wydawnictwa Sonia Draga. Na jego stronie możemy przeczytać:Po raz pierwszy informowaliśmy o "The Devil in the White City" w 2003 roku. Wówczas prawa do książki nabyła wytwórnia Paramount. Pierwotnie "Diabeł..." miał zostać zekranizowany w formie filmu z Leonardo DiCaprio w roli głównej i z Martinem Scorsesem za kamerą. Ostatecznie projekt zamienił się w serial limitowany, a obaj twórcy postanowili pracować przy nim jedynie w charakterze producentów.