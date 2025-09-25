Tak, Paul Thomas Anderson pracował przy "Czasie krwawego księżyca" i "Napoleonie". "Cieszę się, że mogłem pomóc"

Od dawna mówiło się, że Paul Thomas Anderson współpracował jako scenarzysta przy dwóch głośnych produkcjach 2023 roku – "Czasie krwawego księżyca" Martina Scorsesego i "Napoleonie" Ridleya Scotta (więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ i TUTAJ). Autor "Aż poleje się krew" odniósł się do sprawy.
Tak, Paul Thomas Anderson pracował przy scenariuszach filmów Scorsesego i Scotta
W rozmowie z magazynem Dazed Anderson
przyznał, że pracował nad scenariuszami "Czasu krwawego księżyca
" i "Napoleona
": Uwielbiam pomagać jak tylko mogę, jeśli ktoś prosi mnie o pomoc. Obie te rzeczy były powiązane z Joaquinem i Leo, no i oczywiście z Martym i Ridleyem. Zawsze zaszczytem jest powiedzieć: "Pozwólcie, że podzielę się z wami moimi przemyśleniami na temat scenariusza". Dzięki nim poczułem się zachęcony i peny siebie. Anderson
opowiedział też, jak na jego pracę wpłynęła zmiana koncepcji filmu Scorsesego
): Leonardo obawiał się, że wyjdzie z tego opowieść o wielkiej nadziei białych, postanowił więc zagrać inną rolę – co jest oczywiście w porządku, tyle że ja opisałem już w scenariuszu wydarzenia z pięciu lat. Mam mieszane uczucia co do filmu, ale uwielbiam go jako całość, a Marty stworzył niesamowicie smutny i trafny portret tego, co zrobiliśmy tym ludziom oraz chciwości. Uważam, że to bardzo ważny film. Chciałbym tylko, by było w nim więcej rozrywki. Uwielbiam Toma White'a, pierwotnie pomyślanego jako głównego bohatera, którego ostatecznie zagrał Jesse Plemons. Chciałbym, by było go więcej.
