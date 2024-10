Tak, to naprawdę on. Matt Smith w szokującej charakteryzacji na planie "Caught Stealing" Darrena Aronofsky'ego

"Caught Stealing" : Pierwsze zdjęcia z planu produkcji

"Caught Stealing" - o czym opowiada film?

Zwiastun filmu "Wieloryb"

W Nowym Jorku trwają właśnie zdjęcia do nowego filmu Darrena Aronofsky'ego pod tytułem " Caught Stealing ". Dziś dziennikarze The Daily Mail dzielą się pierwszymi zdjęciami produkcji, uchwyconymi na planie filmu. Na fotografiach fani mogą zobaczyć chociażby Matta Smitha w dość ekstrawagancką fryzurą... zresztą, zobaczcie sami!Akcja filmu toczy się w latach 90. XX wieku. Henry "Hank" Thompson ( Austin Butler ), niegdyś gwiazda baseballu w Kalifornii, obecnie pracuje jako barman we wschodniej części Manhattanu. Pewnego dnia Russ, jego sąsiad, w pośpiechu opuszcza miasto, zostawiając bohaterowi pod opieką kota imieniem Bud. Gdy dwaj przedstawiciele rosyjskiej mafii składają Hankowi wizytę, zaczyna on rozumieć, że ktoś czegoś od niego chce. Nie wie tylko kto i czego.Na pokładzie " Caught Stealing " znajdują się już: Matt Smith Regina King oraz raper Bad Bunny . Scenariusz filmu napisał Charlie Huston , autor książkowego pierwowzoru.Przypominamy zwiastun filmu " Wieloryb ", poprzedniego projektu Darrena Aronofsky'ego , za który Brendan Fraser otrzymał Oscara w 2023 roku w kategorii pierwszoplanowa rola męska.Charlie już od lat żyje na marginesie świata uwięziony w małym mieszkaniu przez chorobliwą otyłość. Odrzucony, nie bez powodu, przez swoich bliskich, samotnie zmierza w życiową przepaść. Wystarczy jednak jeden impuls, jedno spotkanie, by zapalić w nim płomień nadziei na to, że jeszcze nie wszystko stracone. Charlie podejmuje próbę nawiązania dawno utraconego kontaktu z nastoletnią córką. Wie, że czeka go niesłychanie trudne spotkanie. Zdaje sobie sprawę, że ryzykuje utratę ostatniego złudzenia. Gotów jest jednak podjąć to ryzyko z wiarą, że także dla niego jest jeszcze szansa na odkupienie.