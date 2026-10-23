Tak świętuje się pierwsze urodziny. Serialowy hit trafi do kin

Zbliża się pierwsza rocznica premiery serialu "Gorąca rywalizacja". W Ameryce będzie wielkie świętowanie. Wszystkie odcinki pierwszego sezonu zostaną pokazane w kinach.
"Gorąca rywalizacja" rozgrzeje kina
Kanadyjski serial "Gorąca rywalizacja"
zadebiutował na platformie Crave 28 listopada 2025 roku. W grudniu pojawił się na antenie HBO i platformie HBO Max. Momentalnie stał się nową obsesją amerykańskiej widowni. HBO, które pierwotnie zakupiło prawa tylko na Amerykę i Australię, szybko dokupiło prawa na resztę świata (z wyjątkiem Wysp Brytyjskich, Hiszpanii, Nowej Zelandii i Turcji). Hudson Williams i Connor Storrie
, odtwórcy głównych ról, momentalnie zyskali światowy rozgłos. Serial okazał się tak wielkim hitem, że bardzo szybko zapowiedziano realizację drugiego sezonu. Teraz "Gorąca rywalizacja" powraca. Między 6 a 30 listopada w wybranych kinach
w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Australii i Nowej Zelandii będzie można obejrzeć wszystkie odcinki pierwszego sezonu. Seanse będą składać się z pakietów po dwa odcinki. W pierwszym tygodniu widzowie zobaczą dwa pierwsze odcinki, w drugim – dwa kolejne, a w trzecim – dwa ostatnie. Tylko w Ameryce serial pojawi się na ekranach aż 650 kin.
Posłuchaj podcastu o serialu "Gorąca rywalizacja"
Podcastu możecie wysłuchać również na Spotify
i Apple Podcasts
. "Gorąca rywalizacja"
to adaptacja powieści Rachel Reid
pod tym samym tytułem.
Shane Hollander (Hudson Williams
) i Ilja Rozanow (Connor Storrie
) to dwie największe gwiazdy w lidze hokejowej, które łączy nie tylko ambicja i potrzeba rywalizacji, ale także magnetyczne przyciąganie, którego żaden z nich nie potrafi do końca zrozumieć. To, co zaczyna się jako niewinny, sekretny romans dwóch debiutantów, szybko przeradza się w niezwykłą miłosną podróż pełną zwrotów akcji, niezwykłych uczuć, zaprzeczeń i ciągłego odkrywania siebie na nowo. Główni bohaterowie przez osiem lat gonią za sławą na lodowisku, jednocześnie próbując poradzić sobie z uczuciami poza nim. Rozdarci między sportem, któremu poświęcają życie, a miłością, której nie mogą zignorować, Shane i Ilya muszą zdecydować, czy w ich brutalnym sportowym świecie jest miejsce na coś tak kruchego i potężnego jak prawdziwa miłość.
Zwiastun kinowych pokazów serialu "Gorąca rywalizacja"