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Tak świętuje się pierwsze urodziny. Serialowy hit trafi do kin

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Tak+%C5%9Bwi%C4%99tuje+si%C4%99+pierwsze+urodziny.+Serialowy+hit+trafi+do+kin-169279
Tak świętuje się pierwsze urodziny. Serialowy hit trafi do kin
Zbliża się pierwsza rocznica premiery serialu "Gorąca rywalizacja". W Ameryce będzie wielkie świętowanie. Wszystkie odcinki pierwszego sezonu zostaną pokazane w kinach.

"Gorąca rywalizacja" rozgrzeje kina



Kanadyjski serial "Gorąca rywalizacja" zadebiutował na platformie Crave 28 listopada 2025 roku. W grudniu pojawił się na antenie HBO i platformie HBO Max. Momentalnie stał się nową obsesją amerykańskiej widowni. HBO, które pierwotnie zakupiło prawa tylko na Amerykę i Australię, szybko dokupiło prawa na resztę świata (z wyjątkiem Wysp Brytyjskich, Hiszpanii, Nowej Zelandii i Turcji). Hudson Williams i Connor Storrie, odtwórcy głównych ról, momentalnie zyskali światowy rozgłos. Serial okazał się tak wielkim hitem, że bardzo szybko zapowiedziano realizację drugiego sezonu.

Teraz "Gorąca rywalizacja" powraca. Między 6 a 30 listopada w wybranych kinach w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Australii i Nowej Zelandii będzie można obejrzeć wszystkie odcinki pierwszego sezonu. Seanse będą składać się z pakietów po dwa odcinki. W pierwszym tygodniu widzowie zobaczą dwa pierwsze odcinki, w drugim – dwa kolejne, a w trzecim – dwa ostatnie. Tylko w Ameryce serial pojawi się na ekranach aż 650 kin.

Posłuchaj podcastu o serialu "Gorąca rywalizacja"





Podcastu możecie wysłuchać również na Spotify i Apple Podcasts.

"Gorąca rywalizacja" to adaptacja powieści Rachel Reid pod tym samym tytułem.

Shane Hollander (Hudson Williams) i Ilja Rozanow (Connor Storrie) to dwie największe gwiazdy w lidze hokejowej, które łączy nie tylko ambicja i potrzeba rywalizacji, ale także magnetyczne przyciąganie, którego żaden z nich nie potrafi do końca zrozumieć. To, co zaczyna się jako niewinny, sekretny romans dwóch debiutantów, szybko przeradza się w niezwykłą miłosną podróż pełną zwrotów akcji, niezwykłych uczuć, zaprzeczeń i ciągłego odkrywania siebie na nowo. Główni bohaterowie przez osiem lat gonią za sławą na lodowisku, jednocześnie próbując poradzić sobie z uczuciami poza nim. Rozdarci między sportem, któremu poświęcają życie, a miłością, której nie mogą zignorować, Shane i Ilya muszą zdecydować, czy w ich brutalnym sportowym świecie jest miejsce na coś tak kruchego i potężnego jak prawdziwa miłość. 

Zwiastun kinowych pokazów serialu "Gorąca rywalizacja"



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