Czy wybór Roberta Pattinsona do roli Jamesa Bonda zadowoliłby Iana Fleminga, twórcę literackiego pierwowzoru tej postaci? Jest takie prawdopodobieństwo. Jak zauważa "The Hollywood Reporter", aktor jest wyjątkowo podobny do wizerunku agenta 007, jaki przed laty wyobrażał sobie pisarz. Pod tym względem żaden z wcześniejszych odtwórców tej postaci nie pasował do jego koncepcji równie dobrze.
Jaki był ksiązkowy Bond?
Według opisu zawartego w jednej z książek Fleminga Bond
miał około 183 cm wzrostu, ważył mniej więcej 76 kg, miał czarne włosy i niebieskie oczy. Pattinson spełnia wszystkie te kryteria. Sean Connery
i George Lazenby
mieli ciemne włosy, ale brązowe oczy. Daniel Craig
wyróżniał się niebieskimi oczami, lecz był blondynem. Roger Moore
miał zbyt jasne włosy, a Pierce Brosnan
, choć najbardziej zbliżony do opisu pod względem koloru włosów i oczu, nie odpowiadał pozostałym wyobrażeniom pisarza. Fleming
nie ograniczył się zresztą do opisu wyglądu bohatera. W latach 50. (czyli jeszcze przed rozpoczęciem kinowej serii) zlecił przygotowanie portretu Bonda
na potrzeby komiksowej adaptacji powieści, której publikację w odcinkach planowała brytyjska gazeta. Chciał w ten sposób pomóc ilustratorowi uchwycić właściwy wygląd agenta. W jednej z notatek przestrzegał między innymi przed nadaniem mu "amerykańskiego kształtu głowy" i fryzury przypominającej kaczy kuper. Przygotowany na podstawie wskazówek pisarza szkic przedstawiał mężczyznę o pociągłej, kanciastej twarzy, wyraźnych łukach brwiowych, wąskim nosie, mocno zarysowanych kościach policzkowych, cienkich ustach i zdecydowanym podbródku
(widzicie go na ilustracji powyżej). Według "The Hollywood Reporter" taki wizerunek uderzająco przypomina właśnie Pattinsona
. Co ciekawe, inną wizję postaci miał ilustrator John McLusky - jego wersja bardziej przypominała Seana Connery'ego
, który później jako pierwszy sportretował Bonda na ekranie.
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