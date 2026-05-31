Tak może wyglądać Jacob Elordi jako James Bond. Zobacz reklamę Chanela, którą wyreżyserował Alfonso Cuarón

Od wielu miesięcy Jacob Elordi ("Wichrowe wzgórza") pozostaje jednym z faworytów do roli Jamesa Bonda w filmie, który wyreżyseruje Denis Villeneuve. Teraz dostaliśmy wizualizację tego, jak mógłby wyglądać w tej roli.
Jacob Elordi gwiazdą filmiku Alfonso Cuaróna
A wszystko za sprawą innego znanego reżysera, Alfonso Cuaróna
. Twórca "Romy
" i "Grawitacji
" nakręcił bowiem nową reklamę dla Chanela.
Twarzą kampanii jest Jacob Elordi
. Cuarón
tworząc film zainspirował się plotkami na temat Elordiego
jako Bonda
i tak też go tu pokazał. Efekt możecie obejrzeć poniżej:
Warto zauważyć, że muzykę do reklamówki skomponował Thomas Bangalter
, czyli współzałożyciel Daft Punk. "Bond 26"
będzie filmem historycznym. Będzie to bowiem pierwsza część cyklu, za którą w pełni odpowiada Amazon MGM Studios. Wytwórnia za olbrzymią kwotę wykupiła prawa od dziedziców marki Barbary Broccoli
i Michaela G. Wilsona
.
Nowi właściciele poszukują aktora młodego, który będzie w stanie zagrać Bonda
w co najmniej kilku produkcjach. Castingi do roli właśnie ruszyły, podczas gdy prace nad scenariuszem są na ukończeniu, a Denis Villeneuve
domyka produkcję "Diuny 3
". Elordi
od wielu miesięcy jest wskazywany jako jeden z kandydatów do roli. Nie jest jednak jedynym. Czy reklama Chanela to jego sposób na wywalczenie roli? Jeśli tak, tylko czas pokaże, czy była to właściwa strategia.