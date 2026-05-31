Tak może wyglądać Jacob Elordi jako James Bond. Zobacz reklamę Chanela, którą wyreżyserował Alfonso Cuarón

Tak może wyglądać Jacob Elordi jako James Bond. Zobacz reklamę Chanela, którą wyreżyserował Alfonso Cuarón
Od wielu miesięcy Jacob Elordi ("Wichrowe wzgórza") pozostaje jednym z faworytów do roli Jamesa Bonda w filmie, który wyreżyseruje Denis Villeneuve. Teraz dostaliśmy wizualizację tego, jak mógłby wyglądać w tej roli.

A wszystko za sprawą innego znanego reżysera, Alfonso Cuaróna. Twórca "Romy" i "Grawitacji" nakręcił bowiem nową reklamę dla Chanela.

Twarzą kampanii jest Jacob Elordi. Cuarón tworząc film zainspirował się plotkami na temat Elordiego jako Bonda i tak też go tu pokazał. Efekt możecie obejrzeć poniżej:


Warto zauważyć, że muzykę do reklamówki skomponował Thomas Bangalter, czyli współzałożyciel Daft Punk.

"Bond 26" będzie filmem historycznym. Będzie to bowiem pierwsza część cyklu, za którą w pełni odpowiada Amazon MGM Studios. Wytwórnia za olbrzymią kwotę wykupiła prawa od dziedziców marki Barbary Broccoli i Michaela G. Wilsona.

Nowi właściciele poszukują aktora młodego, który będzie w stanie zagrać Bonda w co najmniej kilku produkcjach. Castingi do roli właśnie ruszyły, podczas gdy prace nad scenariuszem są na ukończeniu, a Denis Villeneuve domyka produkcję "Diuny 3".

Elordi od wielu miesięcy jest wskazywany jako jeden z kandydatów do roli. Nie jest jednak jedynym. Czy reklama Chanela to jego sposób na wywalczenie roli? Jeśli tak, tylko czas pokaże, czy była to właściwa strategia.

