Newsy Tak wygląda Anthony Ippolito jako młody Sylvester Stallone. Zwiastun "I Play Rocky"
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Tak wygląda Anthony Ippolito jako młody Sylvester Stallone. Zwiastun "I Play Rocky"

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Tak wygląda Anthony Ippolito jako młody Sylvester Stallone. Zwiastun &quot;I Play Rocky&quot;
Amazon zaprezentował pierwszy zwiastun filmu "I Play Rocky". Zobaczcie historię, która zmieniła kino.

O czym opowiada "I Play Rocky"?



"I Play Rocky" to film biograficzny opowiadający o tym jak młody Sylvester Stallone stał się legendą kina grają boksera Rocky'ego Balboę.

Aktor bez kasy, z częściowo sparaliżowaną twarzą i wadą wymowy pisze scenariusz, który chce kupić wielkie studio filmowe. Ale on mówi: "Nie sprzedam, chyba że zagram główną rolę". Odrzuca ofertę, która mogłaby ustawić go na resztę życia. Zamiast tego kręci film za grosze, ale z sobą w roli głównej. Efekt? Film staje się największym hitem 1976 roku, zgarnia 10 nominacji do Oscarów i zdobywa statuetkę dla Najlepszego Filmu. Oto prawdziwa historia powstania legendarnego "Rocky’ego".


W roli Stallone'a w filmie zobaczymy Anthony'ego Ippolito, dla którego będzie to najważniejsza pozycja w jego dotychczasowej filmografii. Aktora możecie kojarzyć m.in. z melodramatu "Purpurowe serca".

W obsadzie są także: P.J. Byrne, Toby Kebbell, Tracy Letts, Jay Duplass i Matt Dillon. Całość wyreżyserował Peter Farrelly ("Green Book").

Premiera zaplanowana jest na listopad.

Zwiastun filmu "I Play Rocky"




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