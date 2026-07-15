Tak wygląda Anthony Ippolito jako młody Sylvester Stallone. Zwiastun "I Play Rocky"

Amazon zaprezentował pierwszy zwiastun filmu "I Play Rocky". Zobaczcie historię, która zmieniła kino.
O czym opowiada "I Play Rocky"?
"I Play Rocky
" to film biograficzny opowiadający o tym jak młody Sylvester Stallone
stał się legendą kina grają boksera Rocky'ego Balboę
.
Aktor bez kasy, z częściowo sparaliżowaną twarzą i wadą wymowy pisze scenariusz, który chce kupić wielkie studio filmowe. Ale on mówi: "Nie sprzedam, chyba że zagram główną rolę". Odrzuca ofertę, która mogłaby ustawić go na resztę życia. Zamiast tego kręci film za grosze, ale z sobą w roli głównej. Efekt? Film staje się największym hitem 1976 roku, zgarnia 10 nominacji do Oscarów i zdobywa statuetkę dla Najlepszego Filmu. Oto prawdziwa historia powstania legendarnego "Rocky’ego".
W roli Stallone'a
w filmie zobaczymy Anthony'ego Ippolito
, dla którego będzie to najważniejsza pozycja w jego dotychczasowej filmografii. Aktora możecie kojarzyć m.in. z melodramatu "Purpurowe serca
".
W obsadzie są także: P.J. Byrne
, Toby Kebbell
, Tracy Letts
, Jay Duplass
i Matt Dillon
. Całość wyreżyserował Peter Farrelly
("Green Book
").
Premiera zaplanowana jest na listopad.
Zwiastun filmu "I Play Rocky"