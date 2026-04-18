Tak zaczyna się nowy James Bond. Zobacz czołówkę "007 First Light"
Mieliście już okazję posłuchać piosenki Lany Del Rey do gry "007 First Light". Teraz  Amazon MGM Studios i IO Interactive pokazali, jak piosenka "First Light" komponuje się z napisami początkowymi gry. Czołówka została oczywiście zrealizowana w formie filmowej, typowej dla kinowych produkcji o Jamesie Bondzie.

Lana Del Rey nagrywając piosenkę "First Light" współpracowała Davidem Arnoldem. Fani Bonda doskonale znają to nazwisko. Arnold ma na swoim koncie muzykę do filmów "Jutro nie umiera nigdy", "Świat to za mało", "Śmierć nadejdzie jutro", "Casino Royale" i "007 Quantum of Solace".


W agenta wciela się Patrick Gibson. W obsadzie są także: Lennie James (Greenway), Priyanga Burford (M), Alastair Mackenzie (Q), Kiera Lester (Moneypenny), Noémie Nakai (Ms. Roth) oraz Lenny Kravitz, któremu przypadła w udziale rola przeciwnika Bonda.

"007: First Light" to gra IO Interactive, która trafi na rynek w maju. To opowieść o początkach szpiegowskiej kariery Jamesa Bonda. Dokonawszy bohaterskich czynów, James Bond, młody żołnierz lotnictwa morskiego, zostaje zwerbowany do reaktywowanego programu 00. Gdy misja powstrzymania zbuntowanego agenta kończy się tragedią, Bond łączy siły ze swoim niezbyt entuzjastycznym mentorem – Greenwayem. Wspólnie muszą powstrzymać spisek wymierzony w samo serce brytyjskiej korony.

Powiązane artykuły 007 First Light

Zobacz wszystkie artykuły

007 First Light  (2026)

 007 First Light

Quantum of Solace  (2008)

 Quantum of Solace

007: Blood Stone  (2010)

 007: Blood Stone

James Bond 007: NightFire  (2002)

 James Bond 007: NightFire

Najnowsze Newsy

VOD Seriale

Gwiazda "Grzeszników" w 3. sezonie "The Last of Us"

1 komentarz
Inne Filmy

Nadia Farès nie żyje. Zmarła aktorka znaleziona tydzień temu na dnie basenu

1 komentarz
VOD Filmy

"Projekt Hail Mary" na VOD? Nie tak szybko

3 komentarze
Filmy

David Harbour spotka Johna Rambo!

6 komentarzy

Wyprodukowała "Idę", "Zimną wojnę" i "Strefę interesów". Teraz pokazała "Piekło kobiet"

1 komentarz
Filmy

Znamy kolejną członkinię obsady "Avengers: Doomsday"

20 komentarzy

Nowe ogłoszenia filmowego rozdziału Brasswood Soundtracks