Tak zaczyna się nowy James Bond. Zobacz czołówkę "007 First Light"

Mieliście już okazję posłuchać piosenki Lany Del Rey do gry "007 First Light". Teraz Amazon MGM Studios i IO Interactive pokazali, jak piosenka "First Light" komponuje się z napisami początkowymi gry. Czołówka została oczywiście zrealizowana w formie filmowej, typowej dla kinowych produkcji o Jamesie Bondzie.
"007: First Light" to gra IO Interactive, która trafi na rynek w maju. To opowieść o początkach szpiegowskiej kariery Jamesa Bonda. Dokonawszy bohaterskich czynów, James Bond, młody żołnierz lotnictwa morskiego, zostaje zwerbowany do reaktywowanego programu 00. Gdy misja powstrzymania zbuntowanego agenta kończy się tragedią, Bond łączy siły ze swoim niezbyt entuzjastycznym mentorem – Greenwayem. Wspólnie muszą powstrzymać spisek wymierzony w samo serce brytyjskiej korony.