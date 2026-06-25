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Tak zapowiada się "Rozważna i romantyczna" z Daisy Edgar-Jones (zwiastun)

youtube.com / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Tak+zapowiada+si%C4%99+%22Rozwa%C5%BCna+i+romantyczna%22+z+Daisy+Edgar-Jones+%28zwiastun%29-167280
Tak zapowiada się &quot;Rozważna i romantyczna&quot; z Daisy Edgar-Jones (zwiastun)
źródło: Materiały prasowe
To już niemal tradycja, że powieści Jane Austen wracają na duży ekran w nowych wersjach. Pora zatem na nową "Rozważną i romantyczną". Tym razem w roli głównej wystąpiła Daisy Edgar-Jones. W sieci zadebiutował właśnie pierwszy zwiastun tej produkcji. Zobaczcie sami.
          

Co wiemy o nowej "Rozważnej i romantycznej"?




"Rozważna i romantyczna" należy do klasyki angielskiej literatury. Po raz pierwszy została wydana anonimowo w 1811 roku. Była to pierwsza powieść Jane Austen. Gwiazdą nowej wersji będzie Daisy Edgar-Jones. Aktorkę większość widzów zna doskonale dzięki rolom w takich produkcjach jak "Twisters" i "Gdzie śpiewają raki". Za kamerą stanęła zdobywczyni Brytyjskiej Niezależnej Nagrody Filmowej za scenariusz "Blue Jean" Georgia Oakley.
     
Jest to historia trzech sióstr Dashwood, które po śmierci ojca zostają wyrzucone z majątku przez nowego dziedzica, ich przyrodniego brata. Elinor, najstarsza z sióstr, jest inteligentną kobietą, która spotyka na swej drodze uroczego Edwarda. Boi się jednak ujawnić przed nim swe uczucia. Młodsza Marianne żyje przesiąknięta romantycznymi ideałami. Pochłonięta romansem z Johnem Willoughby dziewczyna ignoruje nie tylko zasady dobrego wychowania, ale i uczucia, jakimi darzy ją nieśmiały pułkownik Brandon, który w przeszłości przeżył nieszczęśliwą miłość i wciąż jest samotny. Najmłodsza Margaret bawi się wśród drzew i uważa swoje siostry za straszliwe nudziary.
     
Choć książka należy do klasyki literatury, to doczekała się zaledwie jednej dużej kinowej adaptacji. Był to jednak film, który zapisał się w historii kina kostiumowego. "Rozważna i romantyczna" otrzymała bowiem 7 nominacji do Oscarów. Ostatecznie film otrzymał tylko jedną statuetkę. Dostała ją Emma Thompson za scenariusz.

Thompson zagrała także w filmie. Była Elinor i to właśnie w nią w nowej wersji wcieli się Daisy Edgar-Jones.

Zwiastun filmu "Rozważna i romantyczna"



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