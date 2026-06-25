Tak zapowiada się "Rozważna i romantyczna" z Daisy Edgar-Jones (zwiastun)

To już niemal tradycja, że powieści Jane Austen wracają na duży ekran w nowych wersjach. Pora zatem na nową "Rozważną i romantyczną". Tym razem w roli głównej wystąpiła Daisy Edgar-Jones. W sieci zadebiutował właśnie pierwszy zwiastun tej produkcji. Zobaczcie sami.
Co wiemy o nowej "Rozważnej i romantycznej"? "Rozważna i romantyczna"
należy do klasyki angielskiej literatury. Po raz pierwszy została wydana anonimowo w 1811 roku. Była to pierwsza powieść Jane Austen
. Gwiazdą nowej wersji będzie Daisy Edgar-Jones
. Aktorkę większość widzów zna doskonale dzięki rolom w takich produkcjach jak "Twisters
" i "Gdzie śpiewają raki
". Za kamerą stanęła zdobywczyni Brytyjskiej Niezależnej Nagrody Filmowej
za scenariusz "Blue Jean
" Georgia Oakley.
Jest to historia trzech sióstr Dashwood
, które po śmierci ojca zostają wyrzucone z majątku przez nowego dziedzica, ich przyrodniego brata. Elinor
, najstarsza z sióstr, jest inteligentną kobietą, która spotyka na swej drodze uroczego Edwarda. Boi się jednak ujawnić przed nim swe uczucia. Młodsza Marianne
żyje przesiąknięta romantycznymi ideałami. Pochłonięta romansem z Johnem Willoughby dziewczyna ignoruje nie tylko zasady dobrego wychowania, ale i uczucia, jakimi darzy ją nieśmiały pułkownik Brandon, który w przeszłości przeżył nieszczęśliwą miłość i wciąż jest samotny. Najmłodsza Margaret
bawi się wśród drzew i uważa swoje siostry za straszliwe nudziary.
Choć książka należy do klasyki literatury, to doczekała się zaledwie jednej dużej kinowej adaptacji. Był to jednak film, który zapisał się w historii kina kostiumowego. "Rozważna i romantyczna" otrzymała bowiem 7 nominacji do Oscarów
. Ostatecznie film otrzymał tylko jedną statuetkę. Dostała ją Emma Thompson
za scenariusz. Thompson zagrała także w filmie. Była Elinor i to właśnie w nią w nowej wersji wcieli się Daisy Edgar-Jones.
Zwiastun filmu "Rozważna i romantyczna"