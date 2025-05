Zły porucznik powróci. Będzie Japończykiem!

Abel Ferrara, Werner Herzog, teraz Takashi Miike

Pierwszytrafił do kin w 1992 roku. Kontrowersyjny obraz, który wzbudzał protesty wśród widzów, wyreżyserował. Tytułowego policjanta zagrał w nim17 lat późniejnakręcił własną wersję filmu. Jegoakcję przeniósł z Nowego Jorku do Nowego Orleanu. Tytułowego bohatera zagrał w nimJak można się domyślić po tytule,przeniesie akcję do Japonii. Za kamerą stanie, legendarny japoński reżyser, twórca takich filmów jakGwiazdą projektu jest, którego widzowie mogą kojarzyć chociażby z widowiska. W obsadzie są też: Angielka Lily James (" Wyspa chciwości ") oraz gwiazda WWE Liv Morgan.Za scenariusz odpowiada często współpracujący z Takashim Miike (" Gra wstępna "). Oguri zagra oficera tokijskiej policji, który jest skorumpowanym hazardzistą. Pewnego dnia zostanie wplątany w niebezpieczną aferę, a wszystko za sprawą agentki FBI ( James ), która przybywa do Tokio zbadać sprawę zniknięcia córki znanego polityka (Morgan). Jakby tego było mało, dewiant-zabójca z jakiegoś powodu zdaje się śledzić każdy ich krok...