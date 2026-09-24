Takiego filmu DC jeszcze w kinach nie było. Zwiastun "Clayface"

Wielkimi krokami zbliża się premiera widowiska "Clayface". To druga w tym roku produkcja DC Studios, która trafi do kin. A w sieci jest już dostępny finalny zwiastun.
Co wiemy o filmie "Clayface"?
Bohaterem filmu "Clayface
" jest młody, obiecujący aktor Matt Hagen. Pewnego dnia zostaje zaatakowany, a jego twarz – koszmarnie zdeformowana. Gdy już wydaje się, że jego kariera legła w gruzach, mężczyzna dostaje okazję poddania się eksperymentalnej procedurze, która pozwala mu odzyskać dawną twarz. Terapia kończy się sukcesem... a przynajmniej tak się wydaje na początku. Wkrótce okazuje się, że ma ona koszmarne efekty uboczne, które zmieniają bohatera w monstrum.
Obraz wyreżyserował James Watkins
, który wcześniej nakręcił mroczny thriller "Nie mów zła
" i horror "Kobieta w czerni
". Za scenariusz odpowiada Mike Flanagan
, który pierwotnie zamierzał również stanąć za kamerą.
W głównej roli wystąpił zaś Tom Rhys Harries
, którego mogliście wcześniej oglądać w filmie "Powrót Odyseusza
" czy serialu "W cieniu podejrzeń
".
Postać Clayface'a
zadebiutowała w komiksach już w 1940 roku, ale dopiero teraz doczeka się pełnoprawnej filmowej interpretacji w ramach nowego uniwersum DC. Interpretację tej postaci mogliśmy oglądać także w animowanym serialu "Koszmarne komando
".
Zwiastun filmu "Clayface"