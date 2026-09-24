Newsy Filmy Takiego filmu DC jeszcze w kinach nie było. Zwiastun "Clayface"
Filmy / Wideo

Takiego filmu DC jeszcze w kinach nie było. Zwiastun "Clayface"

youtube.com / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Takiego+filmu+DC+jeszcze+w+kinach+nie+by%C5%82o.+Zwiastun+%22Clayface%22-168759
Takiego filmu DC jeszcze w kinach nie było. Zwiastun &quot;Clayface&quot;
Wielkimi krokami zbliża się premiera widowiska "Clayface". To druga w tym roku produkcja DC Studios, która trafi do kin. A w sieci jest już dostępny finalny zwiastun.

Co wiemy o filmie "Clayface"?



Bohaterem filmu "Clayface" jest młody, obiecujący aktor Matt Hagen. Pewnego dnia zostaje zaatakowany, a jego twarz – koszmarnie zdeformowana. Gdy już wydaje się, że jego kariera legła w gruzach, mężczyzna dostaje okazję poddania się eksperymentalnej procedurze, która pozwala mu odzyskać dawną twarz. Terapia kończy się sukcesem... a przynajmniej tak się wydaje na początku. Wkrótce okazuje się, że ma ona koszmarne efekty uboczne, które zmieniają bohatera w monstrum.


Obraz wyreżyserował James Watkins, który wcześniej nakręcił mroczny thriller "Nie mów zła" i horror "Kobieta w czerni". Za scenariusz odpowiada Mike Flanagan, który pierwotnie zamierzał również stanąć za kamerą.

W głównej roli wystąpił zaś Tom Rhys Harries, którego mogliście wcześniej oglądać w filmie "Powrót Odyseusza" czy serialu "W cieniu podejrzeń".

Postać Clayface'a zadebiutowała w komiksach już w 1940 roku, ale dopiero teraz doczeka się pełnoprawnej filmowej interpretacji w ramach nowego uniwersum DC. Interpretację tej postaci mogliśmy oglądać także w animowanym serialu "Koszmarne komando".

Zwiastun filmu "Clayface"




Powiązane artykuły Clayface

Zobacz wszystkie artykuły

Clayface  (2026)

 Clayface

Superman: Man of Tomorrow  (2027)

 Superman: Man of Tomorrow

Najnowsze Newsy

Festiwale i nagrody Filmy

Nagrody PISF 2026 rozdane

Filmy

Więcej gwiazd! "Doomsday" wytrzyma!

5 komentarzy
Filmy

"SICK" Agaty Trzebuchowskiej wraca z Teksasu z dwiema nagrodami!

Festiwale i nagrody Filmy

ORLEN partnerem 42. WMFF. Wspólnie dla kina i dostępności

Gry

Student Games Festival wraca do Warszawy

VOD Seriale

Co dalej z "Tajnym informatorem"? Netflix podjął decyzję

GDYNIA 2026: Recenzujemy "Przez ścianę", "Hot Spot" i "SICK"