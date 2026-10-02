Newsy Filmy Talia Ryder w biografii Freda Astaire'a z Tomem Hollandem
Filmy

Talia Ryder w biografii Freda Astaire'a z Tomem Hollandem

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Talia+Ryder+w+biografii+Freda+Astaire%27a+z+Tomem+Hollandem-168898
Talia Ryder w biografii Freda Astaire'a z Tomem Hollandem
źródło: Forum
autor: Ron Adar
Kolejna aktorka szykuje się do tańca z Tomem Hollandem. Do obsady na razie niezatytułownaje filmowej biografii Freda Astaire'a – której gwiazdą jest właśnie Holland – dołączyła Talia Ryder. W kogo się wcieli?
   

Kogo zagra Talia Ryder w biografii Freda Astaire'a?




Talia Ryder, prywatnie klasycznie wykształcona tancerka, zagra June Allyson, tancerkę i aktorkę pracującą dla studia MGM, która miała początkowo zagrać u boku Astaire'a w musicalu "Królewskie wesele" z 1951 roku.

W filmografii Ryder są m.in. "Nigdy, rzadko, czasami, zawsze", "Kochanie, nie!", "Joika" i "West Side Story".

Film pokaże przede wszystkim początki kariery Freda (Tom Holland) i Adele Astaire (Margaret Qualley). Rodzeństwo zdobyło popularność na Broadwayu oraz londyńskim West Endzie, zanim Fred rozpoczął karierę filmową i stał się jedną z największych gwiazd Hollywood. Później szczególnie mocno zapisał się w historii kina dzięki współpracy z Ginger Rogers (Sabrina Carpenter).
    
Adele również była niezwykle utalentowaną tancerką i artystką, ale jej dorobek z czasem niemal całkowicie zniknął z pamięci zbiorowej. Co więcej, nie zachowały się żadne nagrania przedstawiające ją podczas tańca. Właśnie ten brak materiałów archiwalnych będzie jednym z największych wyzwań dla twórców.

Podstawą scenariusza jest książka Kathleen Riley "The Astaires: Fred & Adele". Autorka biografii uczestniczy również w pracach nad filmem jako konsultantka scenariusza i historii. Za kamerą stanie Paul King, reżyser między innymi "Wonki" oraz dwóch pierwszych części "Paddingtona".

"Kochanie, nie!" – zwiastun




Honey O’Donahue, prywatna pani detektyw z małego miasteczka, bada serię dziwnych zgonów związanych z tajemniczym kościołem.

Powiązane artykuły Talia Ryder

Zobacz wszystkie artykuły

Untitled Fred Astaire Biopic  (2028)

 Untitled Fred Astaire Biopic

Najnowsze Newsy

Festiwale i nagrody Filmy

17. TAURON American Film Festival: Jest program dwóch sekcji

Filmy

Nowa gwiazda "X-Men" składa samokrytykę. Chodzi o "Kravena"

Filmy

Nadchodzi nowa gwiazda reżyserii z YouTube'a

Filmy

Zwolnienia w WB. To koniec autorskiego kina za duże pieniądze

9 komentarzy
VOD Seriale

Będzie więcej "Szybkich i wściekłych"

3 komentarze
Filmy

Walton Goggins kolejną gwiazdą "Miami Vice ’85"

1 komentarz
Seriale

Eddie Murphy zagra w serialu twórcy "Mad Men"