Talia Ryder w biografii Freda Astaire'a z Tomem Hollandem

Kolejna aktorka szykuje się do tańca z Tomem Hollandem. Do obsady na razie niezatytułownaje filmowej biografii Freda Astaire'a – której gwiazdą jest właśnie Holland – dołączyła Talia Ryder. W kogo się wcieli?
Kogo zagra Talia Ryder w biografii Freda Astaire'a? Talia Ryder
, prywatnie klasycznie wykształcona tancerka, zagra June Allyson
, tancerkę i aktorkę pracującą dla studia MGM, która miała początkowo zagrać u boku Astaire'a
w musicalu "Królewskie wesele
" z 1951 roku.
W filmografii Ryder
są m.in. "Nigdy, rzadko, czasami, zawsze
", "Kochanie, nie!
", "Joika
" i "West Side Story
". Film
pokaże przede wszystkim początki kariery Freda (Tom Holland
) i Adele Astaire (Margaret Qualley
). Rodzeństwo zdobyło popularność na Broadwayu oraz londyńskim West Endzie, zanim Fred rozpoczął karierę filmową i stał się jedną z największych gwiazd Hollywood. Później szczególnie mocno zapisał się w historii kina dzięki współpracy z Ginger Rogers (Sabrina Carpenter
).
Adele również była niezwykle utalentowaną tancerką i artystką, ale jej dorobek z czasem niemal całkowicie zniknął z pamięci zbiorowej. Co więcej, nie zachowały się żadne nagrania przedstawiające ją podczas tańca. Właśnie ten brak materiałów archiwalnych będzie jednym z największych wyzwań dla twórców.
Podstawą scenariusza jest książka Kathleen Riley "The Astaires: Fred & Adele". Autorka biografii uczestniczy również w pracach nad filmem jako konsultantka scenariusza i historii. Za kamerą stanie Paul King
, reżyser między innymi "Wonki
" oraz dwóch pierwszych części "Paddingtona
".
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