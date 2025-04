Taneczne tornado na parkiecie i poruszające koncerty - scena muzyczna 22. MDAG!

Impreza towarzysząca filmowi " Dom, w którym narodził się house ". Będzie to prawdziwa podróż przez historię muzyki house, od jej undergroundowych początków na południowej stronie Chicago, po globalny fenomen. Spotkamy się, aby świętować ewolucję tego gatunku, który zrodził się z potrzeby wolności, radości i kreatywności.Zagrają dla nas Cougar, która w swoich setach house, disco i UK garage łączy z electro i inspiracjami z lat 90/00. Jej styl to energetyczne syntezatory, chwytliwe melodie i ekstatyczne vintage’owe wokale. Holiday 80 to Warszawski duet, który tworzą Dj Bert i Grzegorz Lipiński. O disco wiedzą niemal wszystko… ale wiedzą też gdzie italo łączy się z bollywood, a acid house z… wszystkim, co pomiędzy. Natomiast NuCasa stał się jedną z czołowych postaci polskiej sceny muzyki elektronicznej. Michał dorastał w otoczeniu kultury hip-hopowej, co do dziś wybrzmiewa w jego pełnych groove’u setach.Stefan Wesołowski zaprezentuje wyjątkowy akustyczny koncert, który będzie przekrojem jego twórczości filmowej i solowej. Wraz z nim na scenie wystąpią Anna Pasić (harfa) oraz Oliwier Andruszczenko (basklarnet), tworząc subtelne, organiczne brzmienie, oparte na dialogu klasycznych instrumentów i przestrzeni akustycznej. Będzie to osobista prezentacja twórczości kompozytora zapraszająca do uważnego słuchania i zanurzenia się w filmowej melancholii. Program obejmie m.in. tematy z albumu "Komplety", który stanowił inspirację do filmu " Kompleta Magdy Hueckel , prezentowanego premierowo na tegorocznym festiwalu!Podczas pokazu filmu "Co zwierzęta robią w ukryciu" zanurzymy się w świecie maleńkiej, bułgarskiej wioski! Anil Eraslan, Jung Jae-Kim i Shingo Masuda (kompozytorzy muzyki z filmu) wystąpią na scenie, wykonując improwizowaną muzykę na żywo i tworząc unikalne połączenie dźwięku i obrazu. Każdy zwierzęcy bohater filmu ma własną, indywidualną tożsamość muzyczną. Muzycy, którzy pierwotnie tworzyli ścieżkę dźwiękową improwizując, teraz odtworzą to doświadczenie na żywo, pozwalając dźwiękom organicznie ewoluować w rytmie każdej sceny.Po festiwalowej Gali Wręczenia Nagród Kulturalna rozbrzmi elektronicznymi dźwiękami, idealnymi do tańca i świętowania! Deaf Can Dance pomimo tego, że urodził się z poważnym ubytkiem słuchu, swoją przygodę z DJ-owaniem rozpoczął niemal 20 lat temu. Od młodego wieku zanurzał się w dźwiękach, postrzegając je nieco inaczej niż inni. Death Can Dance filtruje style muzyki elektronicznej przez swoją unikalną wrażliwość i kunszt, tworząc zaskakujący, zmysłowy i niezwykle taneczny dźwięk, niezależnie od tempa.Nie zapominamy o Ukrainie, dlatego oprócz ukraińskich filmów w programie, organizujemy imprezę, na której zagrają DJ-ki z tego kraju. Będą grać, by pokazać siłę, poczuć energię i wspierać Ukrainę przez muzykę. Tego wieczoru zagrają: Anna Borsuk, która zdecydowanie nie skupia się na jednym konkretnym brzmieniu, ale stara się przekazać wyjątkowy urok ukraińskiej sceny undergroundowej na różnych frontach. Richie Beige inspiruje się mroczna, syntetyczna atmosfera oraz brzmienia z lat 90-tych. Mając unikalne brzmienie, Richie łączy surowe, hipnotyczne techno z odrobiną trance, a czasami elektro i innymi, nieklasyfikowalnymi gatunkami. Zoi Michailova jest kompozytorką wystaw, performansów i choreografii. W swojej elektronice wychodzi często od głosu, sampli i beatów, a własną twórczość określa słowami "alienacja" i "eteryczność".Na MDAG nie może zabraknąć silent disco! W tym roku zapraszamy na imprezę o miłości, o której w niezwykle poetycki sposób opowiada film " Chodź, zobacz mnie w dobrym świetle ". W ciszy słuchawek odbędziemy podróż w świat muzyki i miłości.Na koniec MDAG w malowniczych okolicznościach w Placu Zabaw nad Wisłą, uczcimy pamięć Jacka "Budyń" Szymkiewicz– niezwykle utalentowanego artysty, muzyka, autora tekstów, który zmarł w 2022 roku. Ostatniego dnia festiwalu zagrają zespoły i formacje, z którymi “Budyń" byl związany przez lata, w tym jeden z najbardziej kultowych polskich zespołów alternatywnych – Pogodno. Zapraszamy również na pokazy filmu "Szkoda, że nareszcie", który opowiada historię tego wyjątkowego artysty.