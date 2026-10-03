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Tarantino, RZA, Marion Cotillard i legenda horroru. Splat!FilmFest ogłasza program!

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Tarantino, RZA, Marion Cotillard i legenda horroru. Splat!FilmFest ogłasza program!
Od 22 do 31 października Warszawa po raz kolejny stanie się stolicą kina grozy, thrillerów i najbardziej niepokornych produkcji gatunkowych. 12. edycja Splat!FilmFest będzie największą w historii festiwalu. W programie znalazło się blisko 100 filmów, w tym polskie i europejskie premiery oraz produkcje pokazywane wcześniej na festiwalach w Cannes, Berlinie, Toronto, Wenecji czy Locarno.

Splat!FilmFest od lat jest miejscem dla kina, które nie lubi ograniczeń. Horror, thriller, science fiction, czarna komedia, surrealizm i filmy wymykające się prostym gatunkowym klasyfikacjom, spotykają się tu w jednym programie. Tegoroczna edycja będzie jednak wyjątkowa także pod względem skali – festiwal zaprezentuje niemal 100 produkcji, a część z nich będzie można zobaczyć w Polsce wyłącznie podczas Splat!FilmFest.

"Kick On"

Wśród najważniejszych premier znalazła się "Roma Elastica" Bertranda Mandico z Marion Cotillard, prezentowana wcześniej w Cannes. Z Berlina przyjadą m.in. czarna komedia "AnyMart" oraz indonezyjski horror "Sleep No More". Program uzupełniają thriller "Kick On” z Toronto, dokument "Mineshaft: The Cruising Murders" z Tribeki, horror "Bloody Tennis" z Locarno oraz włoski kandydat do Oscara "The Spiral", prezentowany wcześniej w Wenecji.

Julie Corman i George Mihalka wśród gości


Tegoroczny Splat!FilmFest to nie tylko filmy, ale także wyjątkowi goście. Do Warszawy przyjedzie Julie Corman, producentka i wieloletnia współpracowniczka Rogera Cormana. W związku z jej wizytą festiwal pokaże retrospektywę twórczości reżysera i producenta, który przez dekady pozostawał jedną z najważniejszych postaci amerykańskiego kina niezależnego i gatunkowego.

"Moja krwawa walentynka"

Drugim wyjątkowym gościem będzie George Mihalka, reżyser kultowego slashera "Moja krwawa walentynka". Film zostanie pokazany podczas festiwalu z okazji 45. rocznicy premiery.

W Warszawie swoje filmy zaprezentują także twórcy i artyści związani z najnowszym kinem gatunkowym, m.in. Agata Trzebuchowska, debiutująca reżyserka bardzo odważnego "Sick", Julia Kowalski, reżyserka polsko-francuskiego horroru "Her Will Be Done", oraz Marta Giec, twórczyni polskiego horroru po kaszubsku "ÒPI". Na festiwal przyjadą także Zoe Berriatúa, twórca "Buffet Libre", oraz twórcy brytyjskiego found footage "Abandoned".

RZA, Tarantino i Danny DeVito


W programie znalazły się również produkcje sygnowane przez znane nazwiska spoza świata klasycznego horroru. Po raz pierwszy w Polsce zostanie pokazany "One Spoon of ChocolateRZA, lidera Wu-Tang Clanu. Film nawiązuje do kina blaxploitation z lat 70., a jego producentem wykonawczym został Quentin Tarantino.


Na festiwalu pojawi się także wyprodukowany przez Danny’ego DeVito thriller komediowy "Drag" z Johnem Stamosem. W programie znalazły się ponadto "Chili Finger" z Johnem Goodmanem i Bryanem Cranstonem, horrorowa antologia "Grind" z Barbarą Crampton oraz "The Last Temptation of Becky" z Neilem Patrickiem Harrisem.

Splat!FilmFest także poza Warszawą


Tegoroczna edycja po raz pierwszy na taką skalę wychodzi poza stolicę. Wybrane filmy – "No Rest for the Wicked", "Big Break” oraz "ÒPI" – zostaną pokazane także w dziewięciu innych miastach: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdyni, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu.

"Big Break"

Główna część festiwalu odbędzie się w warszawskiej Kinotece. Wybrane seanse będą dostępne z audiodeskrypcją.

12. edycja Splat!FilmFest odbędzie się w dniach 22–31 października 2026 roku. Sprzedaż biletów rozpoczęła się 25 września. Cały program na https://splatfilmfest.com/program/.

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