Tarantino, RZA, Marion Cotillard i legenda horroru. Splat!FilmFest ogłasza program!

Od 22 do 31 października Warszawa po raz kolejny stanie się stolicą kina grozy, thrillerów i najbardziej niepokornych produkcji gatunkowych. 12. edycja Splat!FilmFest będzie największą w historii festiwalu. W programie znalazło się blisko 100 filmów, w tym polskie i europejskie premiery oraz produkcje pokazywane wcześniej na festiwalach w Cannes, Berlinie, Toronto, Wenecji czy Locarno.
Splat!FilmFest od lat jest miejscem dla kina, które nie lubi ograniczeń. Horror, thriller, science fiction, czarna komedia, surrealizm i filmy wymykające się prostym gatunkowym klasyfikacjom, spotykają się tu w jednym programie. Tegoroczna edycja będzie jednak wyjątkowa także pod względem skali – festiwal zaprezentuje niemal 100 produkcji, a część z nich będzie można zobaczyć w Polsce wyłącznie podczas Splat!FilmFest.
"Kick On"
Wśród najważniejszych premier znalazła się "Roma Elastica
" Bertranda Mandico
z Marion Cotillard
, prezentowana wcześniej w Cannes. Z Berlina przyjadą m.in. czarna komedia "AnyMart
" oraz indonezyjski horror "Sleep No More
". Program uzupełniają thriller "Kick On
” z Toronto, dokument "Mineshaft: The Cruising Murders
" z Tribeki, horror "Bloody Tennis
" z Locarno oraz włoski kandydat do Oscara "The Spiral
", prezentowany wcześniej w Wenecji.
Julie Corman i George Mihalka wśród gości
Tegoroczny Splat!FilmFest to nie tylko filmy, ale także wyjątkowi goście. Do Warszawy przyjedzie Julie Corman
, producentka i wieloletnia współpracowniczka Rogera Cormana
. W związku z jej wizytą festiwal pokaże retrospektywę twórczości reżysera i producenta, który przez dekady pozostawał jedną z najważniejszych postaci amerykańskiego kina niezależnego i gatunkowego.
"Moja krwawa walentynka"
Drugim wyjątkowym gościem będzie George Mihalka
, reżyser kultowego slashera "Moja krwawa walentynka
". Film zostanie pokazany podczas festiwalu z okazji 45. rocznicy premiery.
W Warszawie swoje filmy zaprezentują także twórcy i artyści związani z najnowszym kinem gatunkowym, m.in. Agata Trzebuchowska
, debiutująca reżyserka bardzo odważnego "Sick
", Julia Kowalski
, reżyserka polsko-francuskiego horroru "Her Will Be Done
", oraz Marta Giec
, twórczyni polskiego horroru po kaszubsku "ÒPI
". Na festiwal przyjadą także Zoe Berriatúa
, twórca "Buffet Libre
", oraz twórcy brytyjskiego found footage "Abandoned
".
RZA, Tarantino i Danny DeVito
W programie znalazły się również produkcje sygnowane przez znane nazwiska spoza świata klasycznego horroru. Po raz pierwszy w Polsce zostanie pokazany "One Spoon of Chocolate
" RZA
, lidera Wu-Tang Clanu
. Film nawiązuje do kina blaxploitation z lat 70., a jego producentem wykonawczym został Quentin Tarantino
.
Na festiwalu pojawi się także wyprodukowany przez Danny’ego DeVito
thriller komediowy "Drag
" z Johnem Stamosem
. W programie znalazły się ponadto "Chili Finger
" z Johnem Goodmanem
i Bryanem Cranstonem
, horrorowa antologia "Grind
" z Barbarą Crampton
oraz "The Last Temptation of Becky
" z Neilem Patrickiem Harrisem
.
Splat!FilmFest także poza Warszawą
Tegoroczna edycja po raz pierwszy na taką skalę wychodzi poza stolicę. Wybrane filmy – "No Rest for the Wicked
", "Big Break
” oraz "ÒPI
" – zostaną pokazane także w dziewięciu innych miastach: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdyni, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu.
"Big Break"
Główna część festiwalu odbędzie się w warszawskiej Kinotece. Wybrane seanse będą dostępne z audiodeskrypcją. 12. edycja Splat!FilmFest odbędzie się w dniach 22–31 października 2026 roku. Sprzedaż biletów rozpoczęła się 25 września.
Cały program na https://splatfilmfest.com/program/
.