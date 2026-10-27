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Tarantino tłumaczy, dlaczego wrócił do postaci Cliffa Bootha

The Playlist / autor: /
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Tarantino tłumaczy, dlaczego wrócił do postaci Cliffa Bootha
źródło: Getty Images
autor: Michael Kovac
Już wkrótce premiera "Dalszych perypetii Cliffa Bootha", które kontynuują losy bohatera z "Pewnego razu... w Hollywood" Quentina Tarantino.  Twórca wyjaśnił, dlaczego postanowił wrócić do tego świata i samego Bootha. Co miał do powiedzenia? 

Tarantino o sympatii do "Pewnego razu... w Hollywood"



tarantino-fincher.jpg Getty Images © Michael Kovac


Podczas spotkania z widzami reżyser stwierdził: Uwielbiam postać Cliffa Bootha. Uwielbiam to, jak zagrał go Brad. Jest w nim coś z bohatera taniej powieści. Wyobrażałem sobie całą serię takich książek, w których Cliff wpada w tę czy inną przygodę.

Z czasem pomysł przerodził się w kolejny scenariusz. Reżyser podkreślił też, że przez lata rozbudowywał w wyobraźni świat przedstawiony w filmie, zarówno przed jego realizacją, jak i po premierze. Dzięki temu zna jego historię znacznie szerzej, niż pokazano na ekranie.

Tarantino przyznał również, że "Pewnego razu... w Hollywood" to ten film z jego filmografii, do którego najchętniej wraca. Ceni go między innymi za to, że nie opiera się na tradycyjnie rozumianej fabule, lecz pozwala widzom po prostu spędzać czas z bohaterami. Ważne jest dla niego także połączenie prawdziwych postaci i wydarzeń z historią, którą sam wymyślił, tak aby granica między faktami a fikcją nie zawsze była oczywista.

Co jeszcze planuje Quentin Tarantino?



W ramach spotkania pokazano również pierwsze 17 minut "Dalszych perypetii Cliffa Bootha". Film wyreżyserował David Fincher, a tytułowy bohater pracuje w nim jako hollywoodzki specjalista od rozwiązywania problemów. Akcja rozgrywa się w 1977 roku.

Tarantino opowiedział też o swoim kolejnym przedsięwzięciu - sztuce teatralnej "The Popinjay Cavalier", w której wystąpi Sacha Baron Cohen. Próby mają rozpocząć się pod koniec listopada, pokazy przedpremierowe zaplanowano na luty, a oficjalną premierę na marzec 2027 roku.

Choć Tarantino od dawna mówił o ograniczeniu swojej kariery reżyserskiej do dziesięciu filmów, nie zamierza rezygnować z pisania. Jak sam przyznał, pracuje nad scenariuszami, książkami i sztukami teatralnymi.

"Dalsze perypetie Cliffa Bootha" - zwiastun



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