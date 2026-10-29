Taylor Russell dołącza do obsady "The Origin of the World" Brady'ego Corbeta

Obsada nowego filmu Brady'ego Corbeta wciąż się powiększa. Cate Blanchett, Michael Fassbender i Selena Gomez to ewidentnie wciąż mało dla reżysera "The Brutalist". Właśnie dowiedzieliśmy się, że w "The Origin of the World" zagra również Taylor Russell.
Brady Corbet obsadza Taylor Russell
Taylor Russell Getty Images © Stephane Cardinale - Corbis
to kanadyjska aktorka, która zdobyła popularność dzięki roli w filmie "Do ostatniej kości
" Luki Guadagnino
. Jej talent zauważono już wcześniej w takich produkcjach jak "Escape Room: Najlepsi z najlepszych
" i "Zagubieni w kosmosie
". Niedawno dowiedzieliśmy się, że zagra w reżyserskim debiucie Franka Oceana
.
Na razie nie wiemy, w kogo wcieli się Russell
.
W roli głównej zobaczymy Lily McInerny
. W obsadzie znaleźli się też Michael Fassbender
, Cate Blanchett
, Selena Gomez
i Joe Alwyn
. Corbet
kręci film niezależnie, bez wsparcia żadnej wytwórni. O fabule wiadomo niewiele. Reżyser ujawnił, że akcja filmu będzie toczyła się na przestrzeni 150 lat. Najwięcej czasu poświęca latom 70. XX wieku. Dzieło ma poruszać dwa tematy: imigracji w północnej Kalifornii oraz amerykańskiego mistycyzmu i okultyzmu (Corbet
współpracuje z Mitchem Horowitzem, historykiem okultyzmu).
"Do ostatniej kości" – zwiastun
"The Brutalist" w podcaście Mam parę uwag
Aktualnie filmografię Brady'ego Corbeta
zamyka dramat "The Brutalist
". W 2024 roku został on nagrodzony trzema Oscarami: dla najlepszego aktora pierwszoplanowego (Adrien Brody
) oraz za muzykę i zdjęcia. Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym rozmawiają o nim Julia Taczanowska i Jakub Popielecki: