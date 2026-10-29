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Taylor Russell dołącza do obsady "The Origin of the World" Brady'ego Corbeta

World of Reel / autor: /
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Taylor Russell dołącza do obsady &quot;The Origin of the World&quot; Brady'ego Corbeta
źródło: Getty Images
autor: Aurore Marechal
Obsada nowego filmu Brady'ego Corbeta wciąż się powiększa. Cate Blanchett, Michael Fassbender i Selena Gomez to ewidentnie wciąż mało dla reżysera "The Brutalist". Właśnie dowiedzieliśmy się, że w "The Origin of the World" zagra również Taylor Russell.

Brady Corbet obsadza Taylor Russell



GettyImages-2276780823.jpg Getty Images © Stephane Cardinale - Corbis

Taylor Russell to kanadyjska aktorka, która zdobyła popularność dzięki roli w filmie "Do ostatniej kościLuki Guadagnino. Jej talent zauważono już wcześniej w takich produkcjach jak "Escape Room: Najlepsi z najlepszych" i "Zagubieni w kosmosie". Niedawno dowiedzieliśmy się, że zagra w reżyserskim debiucie Franka Oceana.
    
Na razie nie wiemy, w kogo wcieli się Russell.

W roli głównej zobaczymy Lily McInerny. W obsadzie znaleźli się też Michael Fassbender, Cate Blanchett, Selena Gomez i Joe Alwyn. Corbet kręci film niezależnie, bez wsparcia żadnej wytwórni. O fabule wiadomo niewiele. Reżyser ujawnił, że akcja filmu będzie toczyła się na przestrzeni 150 lat. Najwięcej czasu poświęca latom 70. XX wieku. Dzieło ma poruszać dwa tematy: imigracji w północnej Kalifornii oraz amerykańskiego mistycyzmu i okultyzmu (Corbet współpracuje z Mitchem Horowitzem, historykiem okultyzmu).

"Do ostatniej kości" – zwiastun




"The Brutalist" w podcaście Mam parę uwag


Aktualnie filmografię Brady'ego Corbeta zamyka dramat "The Brutalist". W 2024 roku został on nagrodzony trzema Oscarami: dla najlepszego aktora pierwszoplanowego (Adrien Brody) oraz za muzykę i zdjęcia. Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym rozmawiają o nim Julia Taczanowska i Jakub Popielecki:

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