Taylor Sheridan i Peter Berg nakręcą filmowe "Call of Duty"

To już pewne – jedna z największych marek świata gier wideo doczeka się kinowej ekranizacji. Paramount i Activision oficjalnie przygotowują aktorski film na podstawie "Call of Duty", a za sterami projektu staną dwaj filmowi wyjadacze: Taylor Sheridan ("Yellowstone") i Peter Berg ("Ocalony"). Sheridan i Berg nie tylko napiszą wspólnie scenariusz, ale też wyprodukują film. Berg zajmie się również reżyserią, a Sheridan dołączy do ekipy producenckiej.
Sheridan i Berg – co mają wspólnego jako twórcy?Sheridan
i Berg
to wieloletni przyjaciele, którzy już wcześniej razem tworzyli. Ich wspólny film "Aż do piekła
" zdobył cztery nominacje do Oscara, w tym za najlepszy film i oryginalny scenariusz Sheridana. Panowie współpracowali też przy "Wind River
" – mrocznym thrillerze z Jeremym Rennerem
i Elizabeth Olsen
.
Wydaje się, że trudno o lepsze nazwiska do wojennej historii. Berg
ma na koncie uznany film "Ocalony
" z Benem Fosterem
i Markiem Wahlbergiem
, a Sheridan
stworzył serial "Lioness
" dla Paramount+ o agentach, którzy po ataku terrorystycznym na World Trade Center rozpoczynają niebezpieczną tajną misję.
Film ma być epickim widowiskiem akcji, które spełni oczekiwania milionów graczy na całym świecie. Twórcy chcą zachować wszystko, co fani kochają w serii – intensywne kampanie militarne, realizm pola walki i emocje pierwszoosobowej perspektywy – a jednocześnie otworzyć "Call of Duty" na zupełnie nowych widzów.
Seria "Call of Duty
" to jedna z najbardziej kasowych gier w historii. Od 16 lat utrzymuje tytuł najlepiej sprzedającej się franczyzy w USA, a na całym świecie rozeszło się już ponad 500 milionów egzemplarzy.