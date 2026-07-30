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Taylor Sheridan szykuje dwa nowe filmy. Pracował nad nimi, zanim stworzył "Yellowstone"

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Taylor+Sheridan+pracuje+nad+filmami+%22Visalia%22+i+%22Capture+the+Flag%22.+Naby%C5%82+prawa+do+scenariuszy+Andrew+Laurena-167824
Taylor Sheridan szykuje dwa nowe filmy. Pracował nad nimi, zanim stworzył &quot;Yellowstone&quot;
źródło: Getty Images
autor: David Becker
Taylor Sheridan nie zwalnia tempa. Twórca "Yellowstone" wraz z należącą do niego firmą Bosque Ranch Productions oraz 101 Studios Davida Glassera nabyli prawa do dwóch pełnometrażowych scenariuszy Andrew Laurena, producenta nagrodzonego Oscarem "The Brutalist". Co ciekawe, przy obu projektach przed laty pracował również Sheridan - jeszcze zanim stał się jednym z najważniejszych współcześnie twórców telewizji.

Co wiemy o nowych projektach?



GettyImages-1441279679.jpg Getty Images © Omar Vega


Filmy noszą tytuły "Visalia" oraz "Capture the Flag". Lauren stworzył ich pierwotne koncepcje wiele lat temu, a następnie nad scenariuszami pracowali różni autorzy. Wśród nich znalazł się Sheridan. Po przejęciu projektów twórca "Yellowstone" ma mocniej zaangażować się w ich dalszy rozwój, w tym prawdopodobnie również w prace nad scenariuszami.

"Visalia", wcześniej rozwijana pod tytułem "Mojito", opowie o młodej Kubance, która ucieka od dotychczasowego życia i wyrusza przez niebezpieczne wody w poszukiwaniu wolności w Stanach Zjednoczonych. Kiedy jednak historyczne zmiany polityczne zmuszą ją do powrotu na Kubę, będzie musiała zmierzyć się z nową rzeczywistością ojczyzny oraz ceną, jaką zapłaciła za przetrwanie.

"Capture the Flag" będzie z kolei historią inżyniera NASA, który bierze udział w wyścigu o stworzenie pierwszego wielokrotnego użytku statku kosmicznego zdolnego dotrzeć na Księżyc i wrócić na Ziemię. Jego granice, lojalność i moralność zostaną wystawione na próbę, gdy technologiczny potentat zaoferuje mu szansę zapisania się w historii - pod warunkiem spełnienia jego żądań.

Oba projekty powstały jeszcze przed telewizyjnym sukcesem Sheridana. Twórca, który zasłynął przede wszystkim jako autor takich seriali jak "Yellowstone", "1883" czy "1923", coraz wyraźniej wraca jednak również do kina. W 2027 roku do kin ma trafić "F.A.S.T.", film akcji Warner Bros. oparty na jednym z jego starszych scenariuszy, nad którym Sheridan ponownie pracował.

"Yellowstone" - zwiastun



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