Taylor Sheridan tłumaczy, dlaczego zapowiadany spin-off "Yellowstone" jednak nie powstanie

Taylor Sheridan rozwiał wątpliwości dotyczące "6666", zapowiedzianego przed laty spin-offu "Yellowstone". Twórca popularnego westernowego uniwersum przyznał, że serial osadzony na słynnym ranczu w Teksasie nie powstanie. Powód jest bardzo osobisty - Sheridan nie chce wymyślać fikcyjnych historii dotyczących miejsca, które sam współposiada i które jest domem dla prawdziwych pracowników oraz ich rodzin.
Taylor Sheridan nie zrobi "6666"
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Paramount zapowiedział "6666
" w 2022 roku. Serial miał opowiadać o słynnym ranczu w Teksasie, którego historia sięga czasów, gdy Komancze wciąż dominowali na terenach zachodniego Teksasu.
W rozmowie w podcaście "Rodeo Time" Sheridan
został zapytany o przyszłość serialu. Twórca "Yellowstone
" nie pozostawił w tej kwestii żadnych wątpliwości i wprost stwierdził, że taki spin-off nigdy nie powstanie. Twórca wyjaśnił, że nie chce tworzyć na potrzeby serialu fikcyjnych historii i dramatów rozgrywających się na prawdziwym ranczu. Sheridan
wraz z grupą inwestorów kupił 6666 Ranch w 2020 roku i podkreślił, że czuje się odpowiedzialny za jego ochronę.
Pomysł na serial pojawił się za sprawą Jimmy'ego Hurdstroma, granego w "Yellowstone
" przez Jeffersona White'a
. Bohater trafił na ranczo 6666 w czwartym sezonie serialu, co sprawiło, że widzowie zaczęli spodziewać się produkcji poświęconej temu miejscu. Sheridan
przyznał, że zachował na swoim komputerze wszystkie sceny Jimmy'ego z 6666 i połączył je w jedną historię: Oglądasz, jak przyjeżdża tam jako nieudacznik, a wyjeżdża jako mężczyzna i szanowany kowboj.
Zdaniem Sheridana
taka historia mogłaby być dobrym materiałem na osobną produkcję, ale nie chce posuwać się dalej i wymyślać fikcyjnych wydarzeń dotyczących prawdziwych mieszkańców rancza.
Choć "6666
" ostatecznie nie powstanie, uniwersum "Yellowstone
" wciąż się rozwija. Po zakończeniu głównej serii powstały między innymi prequele "1883
" i "1923
", a w tym roku zadebiutowały również kolejne produkcje osadzone w świecie stworzonym przez Sheridana
.
"Yellowstone" - zwiastun 5. sezonu