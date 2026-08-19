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Taylor Sheridan tłumaczy, dlaczego zapowiadany spin-off "Yellowstone" jednak nie powstanie

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https://www.filmweb.pl/news/Taylor+Sheridan+t%C5%82umaczy%2C+dlaczego+%226666%22+-+zapowiadany+spin-off+%22Yellowstone%22+-+jednak+nie+powstanie-168120
Taylor Sheridan tłumaczy, dlaczego zapowiadany spin-off &quot;Yellowstone&quot; jednak nie powstanie
Taylor Sheridan rozwiał wątpliwości dotyczące "6666", zapowiedzianego przed laty spin-offu "Yellowstone". Twórca popularnego westernowego uniwersum przyznał, że serial osadzony na słynnym ranczu w Teksasie nie powstanie. Powód jest bardzo osobisty - Sheridan nie chce wymyślać fikcyjnych historii dotyczących miejsca, które sam współposiada i które jest domem dla prawdziwych pracowników oraz ich rodzin.

Taylor Sheridan nie zrobi "6666"



GettyImages-1441279681.jpg Getty Images © Omar Vega

Paramount zapowiedział "6666" w 2022 roku. Serial miał opowiadać o słynnym ranczu w Teksasie, którego historia sięga czasów, gdy Komancze wciąż dominowali na terenach zachodniego Teksasu.

W rozmowie w podcaście "Rodeo Time" Sheridan został zapytany o przyszłość serialu. Twórca "Yellowstone" nie pozostawił w tej kwestii żadnych wątpliwości i wprost stwierdził, że taki spin-off nigdy nie powstanie. Twórca wyjaśnił, że nie chce tworzyć na potrzeby serialu fikcyjnych historii i dramatów rozgrywających się na prawdziwym ranczu. Sheridan wraz z grupą inwestorów kupił 6666 Ranch w 2020 roku i podkreślił, że czuje się odpowiedzialny za jego ochronę.

Pomysł na serial pojawił się za sprawą Jimmy'ego Hurdstroma, granego w "Yellowstone" przez Jeffersona White'a. Bohater trafił na ranczo 6666 w czwartym sezonie serialu, co sprawiło, że widzowie zaczęli spodziewać się produkcji poświęconej temu miejscu. Sheridan przyznał, że zachował na swoim komputerze wszystkie sceny Jimmy'ego z 6666 i połączył je w jedną historię: Oglądasz, jak przyjeżdża tam jako nieudacznik, a wyjeżdża jako mężczyzna i szanowany kowboj.

Zdaniem Sheridana taka historia mogłaby być dobrym materiałem na osobną produkcję, ale nie chce posuwać się dalej i wymyślać fikcyjnych wydarzeń dotyczących prawdziwych mieszkańców rancza.

Choć "6666" ostatecznie nie powstanie, uniwersum "Yellowstone" wciąż się rozwija. Po zakończeniu głównej serii powstały między innymi prequele "1883" i "1923", a w tym roku zadebiutowały również kolejne produkcje osadzone w świecie stworzonym przez Sheridana.

"Yellowstone" - zwiastun 5. sezonu



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