Newsy Filmy Inne Taylor Swift, Inde Navarrette i Charlize Theron na gali Muzeum Akademii Filmowej w Los Angeles
Filmy / Inne

Taylor Swift, Inde Navarrette i Charlize Theron na gali Muzeum Akademii Filmowej w Los Angeles

Getty Images / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Taylor+Swift%2C+Inde+Navarrette+i+Charlize+Theron+na+gali+Muzeum+Akademii+Filmowej+w+Los+Angeles-169163
Taylor Swift, Inde Navarrette i Charlize Theron na gali Muzeum Akademii Filmowej w Los Angeles
źródło: Getty Images
autor: Gilbert Flores
W sobotę wieczorem odbyła się gala Muzeum Akademii Filmowej w Los Angeles. Wydarzenie, którego celem jest wsparcie misji upowszechniania i ochrony dziedzictwa kina,  zgromadziło hollywoodzką śmietankę.

Współprzewodniczącymi tegorocznej gali byli Robert Rodriguez, Steven Spielberg i Kate Capshaw. W komitecie gospodarzy znaleźli się m.in. Seth Rogen i Lauren Miller Rogen, Teyana Taylor, Jessica Alba, Judd Apatow, Leslie Mann, Adrien Brody, Jon M. Chu, Kirsten Dunst, Nicholas Galitzine, Regina Hall, Kate Hudson, Jessica Lange, Rami Malek, Demi Moore, Olivia Munn oraz Da’Vine Joy Randolph.

Podczas uroczystości uhonorowano troje artystów. John Carpenter otrzymał Luminary Award, Charlize Theron - Icon Award, zaś Colman Domingo - Vantage Award.  

Na imprezie pojawili się również m.in. Taylor Swift, Inde NavarretteSabrina Carpenter, Mia Goth, Pamela Anderson, John Leguizamo, Cailee Spaeny, Cole Escola, Naomi Ackie, Curry Barker, Michael Johnston, Anna Kendrick i Demi Moore.

Gala Muzeum Akademii Filmowej: zobacz galerię



GettyImages-2300733935.jpg Getty Images © Frazer Harrison
Taylor Swift

GettyImages-2300729246.jpg Getty Images © Frazer Harrison
Inde Navarrette

GettyImages-2300729228.jpg Getty Images © Amy Sussman
Pamela Anderson

GettyImages-2300240408.jpg Getty Images © Michael Buckner
Teyana Taylor

GettyImages-2300738815.jpg Getty Images © Frazer Harrison
Sabrina Carpenter

GettyImages-2300737872.jpg Getty Images © Frazer Harrison
Jannelle Monae

GettyImages-2300741659.jpg Getty Images © Amy Sussman
Mikey Madison

GettyImages-2300740182.jpg Getty Images © Frazer Harrison

Colman Domingo

GettyImages-2300738674.jpg Getty Images © Amy Sussman
Connor Storrie

GettyImages-2300734002.jpg Getty Images © Amy Sussman
Hunter Schafer

GettyImages-2300236025.jpg Getty Images © Michael Buckner
Dakota i Elle Fanning

GettyImages-2300737523.jpg Getty Images © Frazer Harrison
Demi Moore

GettyImages-2300724237.jpg Getty Images © Amy Sussman
John Carpenter

GettyImages-2300738743.jpg Getty Images © Emma McIntyre
Hailey Bieber

GettyImages-2300733972.jpg Getty Images © Amy Sussman
Charlize Theron

GettyImages-2300739653.jpg Getty Images © Michael Buckner
Kendall Jenner

GettyImages-2300233741.jpg Getty Images © Michael Buckner
Justin Timberlake i Jessica Biel

Powiązane artykuły Inde Navarrette

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Filmy

Twórca nowego Bonda napisał "Sicario 3"! Aktorzy zachwyceni

11 komentarzy
Seriale

"Star Trek": James McAvoy chciał serialu o młodym Picardzie?

3 komentarze
Rankingi Filmy

Oto najlepsze filmy o starciu ludzi ze zwierzętami

23 komentarze
Festiwale i nagrody Filmy

42. Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy: zwycięzcy

3 komentarze
Festiwale i nagrody Filmy

WMFF: Andrew Garfield w powstaniu Wata Tylera – recenzujemy!

7 komentarzy
Filmy Gry

Ben Affleck był uzależniony od StarCrafta? "Zabrał mi 3 lata życia"

28 komentarzy
Filmy

"Czerwony świt" trafi na ekran! Reżyseruje twórca "Igrzysk śmierci"

2 komentarze