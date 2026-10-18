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Taylor Swift, Inde Navarrette i Charlize Theron na gali Muzeum Akademii Filmowej w Los Angeles
Filmy
/
Inne
Taylor Swift, Inde Navarrette i Charlize Theron na gali Muzeum Akademii Filmowej w Los Angeles
Getty Images
/
autor:
Łukasz Muszyński
/
18-10-2026 10:19
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https://www.filmweb.pl/news/Taylor+Swift%2C+Inde+Navarrette+i+Charlize+Theron+na+gali+Muzeum+Akademii+Filmowej+w+Los+Angeles-169163
źródło:
Getty Images
autor:
Gilbert Flores
W sobotę wieczorem odbyła się gala Muzeum Akademii Filmowej w Los Angeles. Wydarzenie, którego celem jest wsparcie misji upowszechniania i ochrony dziedzictwa kina, zgromadziło hollywoodzką śmietankę.
Współprzewodniczącymi tegorocznej gali byli
Robert Rodriguez
,
Steven Spielberg
i
Kate Capshaw
. W komitecie gospodarzy znaleźli się m.in.
Seth Rogen
i
Lauren Miller Rogen
,
Teyana Taylor,
Jessica Alba
,
Judd Apatow
,
Leslie Mann
,
Adrien Brody
,
Jon M. Chu
,
Kirsten Dunst
,
Nicholas Galitzine
,
Regina Hall
,
Kate Hudson
,
Jessica Lange
,
Rami Malek
,
Demi Moore
,
Olivia Munn
oraz
Da’Vine Joy Randolph
.
Podczas uroczystości uhonorowano troje artystów.
John Carpenter
otrzymał Luminary Award,
Charlize Theron
- Icon Award, zaś
Colman Domingo
- Vantage Award.
Na imprezie pojawili się również m.in.
Taylor Swift
,
Inde Navarrette
,
Sabrina Carpenter
,
Mia Goth
,
Pamela Anderson
,
John Leguizamo
,
Cailee Spaeny,
Cole Escola
,
Naomi Ackie
,
Curry Barker
,
Michael Johnston
,
Anna Kendrick
i
Demi Moore
.
Gala Muzeum Akademii Filmowej: zobacz galerię
Getty Images © Frazer Harrison
Taylor Swift
Getty Images © Frazer Harrison
Inde Navarrette
Getty Images © Amy Sussman
Pamela Anderson
Getty Images © Michael Buckner
Teyana Taylor
Getty Images © Frazer Harrison
Sabrina Carpenter
Getty Images © Frazer Harrison
Jannelle Monae
Getty Images © Amy Sussman
Mikey Madison
Getty Images © Frazer Harrison
Colman Domingo
Getty Images © Amy Sussman
Connor Storrie
Getty Images © Amy Sussman
Hunter Schafer
Getty Images © Michael Buckner
Dakota i Elle Fanning
Getty Images © Frazer Harrison
Demi Moore
Getty Images © Amy Sussman
John Carpenter
Getty Images © Emma McIntyre
Hailey Bieber
Getty Images © Amy Sussman
Charlize Theron
Getty Images © Michael Buckner
Kendall Jenner
Getty Images © Michael Buckner
Justin Timberlake i Jessica Biel
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