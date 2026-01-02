Największe wtopy finansowe 2025 roku. "Śnieżka" na szczycie listy

Przełom roku to oczywiście klasycznie czas podsumowań – tych godnych pochwały, jak i tych bardziej wstydliwych. Obok list najlepszych, najbardziej oczekiwanych i najlepiej zarabiających filmów nie mogło więc zabraknąć i takiej, która rozliczałaby największe hollywoodzkie niepowodzenia. Właśnie dlatego dziennikarze portalu World of Reel przygotowali listę 10 najbardziej dotkliwych wtop finansowych minionego roku.
Które filmy straciły najwięcej pieniędzy w 2025?
Na wstępie warto zaznaczać, że poniższa lista siłą rzeczy musi częściowo bazować na estymacjach ekspertów i branżowych portali – nie wszystkie studia filmowe chętnie dzielą się bowiem dokładnymi informacjami o budżetach swoich produkcji. Do tych dochodzą też niemal nigdy nieujawniane koszty promocyjne, które film w kasach kin musi również odpracować. Poniższa lista nie bazuje więc na twardych danych, a wyliczeniach i szacunkach dokonanych przez portal World of Reel.
NAJWIĘKSZE WTOPY FINANSOWE 2025
10. "Wielka, odważna, piękna podróż"
– ponad 35 milionów dolarów straty
9. "Smashing Machine"
– ponad 40 milionów dolarów straty
8. "The Alto Knights"
– ponad 50 milionów dolarów stary
7. "Mickey 17"
– ponad 80 milionów dolarów straty
6. "Po polowaniu"
– ponad 90 milionów dolarów straty
5. "Elio"
– ponad 100 milionów dolarów straty
4. "Uciekinier"
– ponad 100 milionów dolarów straty
3. "Tron: Ares"
– ponad 132 miliony straty
2. "Mission: Impossible – The Final Reckoning"
– ponad 150 milionów dolarów straty
1. "Śnieżka"
– ponad 200 milionów dolarów straty
Jak więc widać, pod kątem nagromadzenia strat finansowych, rok 2025 wyróżnia się na tle ostatnich lat – dość powiedzieć, że w zeszłym roku ponad 100 milionów dolarów straty zanotowały jedynie dwie produkcje: "Furiosa: Saga Mad Max
" i "Joker: Folie à Deux
". Tegoroczne miażdżące wyniki nie wynikają jednak nawet z niskiej frekwencji odnotowanej na seansach wymienionych filmów, co raczej ich niezrozumiale wysokich budżetów. Kameralne "Po polowaniu
" Guadagnino
kosztowało około 80 milionów dolarów. Autorskie "Mickey 17
" Bonga Joon-ho
– 118 milionów dolarów. Animowany "Elio
" miał kosztować nawet do 250 milionów – prawie tyle samo, co "Tron: Ares
". Rekordziści są jednocześnie najdroższymi pozycjami z listy: kolejno 400 milionów dla ostatniej części "Mission: Impossible
" oraz 350 dla aktorskiej "Śnieżki
". Tak wielkie budżety wynikają rzecz jasna z nadziei na gigantyczny zarobek, ale – jak widać – mogą również wiązać się z niezwykle dotkliwą stratą.
Zwiastun filmu "Śnieżka"