Newsy Filmy Box office Największe wtopy finansowe 2025 roku. "Śnieżka" na szczycie listy
Filmy / Box office

Największe wtopy finansowe 2025 roku. "Śnieżka" na szczycie listy

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Te+filmy+straci%C5%82y+najwi%C4%99cej+pieni%C4%99dzy+w+2025+roku.+%22%C5%9Anie%C5%BCka%22%2C+%22Mission%3A+Impossible%22+i+%22Tron%3A+Ares%22+na+szczycie+listy-164562
Największe wtopy finansowe 2025 roku. &quot;Śnieżka&quot; na szczycie listy
źródło: materialy promocyjne
Przełom roku to oczywiście klasycznie czas podsumowań – tych godnych pochwały, jak i tych bardziej wstydliwych. Obok list najlepszych, najbardziej oczekiwanych i najlepiej zarabiających filmów nie mogło więc zabraknąć i takiej, która rozliczałaby największe hollywoodzkie niepowodzenia. Właśnie dlatego dziennikarze portalu World of Reel przygotowali listę 10 najbardziej dotkliwych wtop finansowych minionego roku. 

Które filmy straciły najwięcej pieniędzy w 2025?



Na wstępie warto zaznaczać, że poniższa lista siłą rzeczy musi częściowo bazować na estymacjach ekspertów i branżowych portali – nie wszystkie studia filmowe chętnie dzielą się bowiem dokładnymi informacjami o budżetach swoich produkcji. Do tych dochodzą też niemal nigdy nieujawniane koszty promocyjne, które film w kasach kin musi również odpracować. Poniższa lista nie bazuje więc na twardych danych, a wyliczeniach i szacunkach dokonanych przez portal World of Reel.



NAJWIĘKSZE WTOPY FINANSOWE 2025



10. "Wielka, odważna, piękna podróż" – ponad 35 milionów dolarów straty

9. "Smashing Machine" – ponad 40 milionów dolarów straty

8. "The Alto Knights" – ponad 50 milionów dolarów stary

7. "Mickey 17" – ponad 80 milionów dolarów straty

6. "Po polowaniu" – ponad 90 milionów dolarów straty

5. "Elio" – ponad 100 milionów dolarów straty

4. "Uciekinier" – ponad 100 milionów dolarów straty

3. "Tron: Ares" – ponad 132 miliony straty

2. "Mission: Impossible – The Final Reckoning" – ponad 150 milionów dolarów straty

1. "Śnieżka" – ponad 200 milionów dolarów straty 

Jak więc widać, pod kątem nagromadzenia strat finansowych, rok 2025 wyróżnia się na tle ostatnich lat – dość powiedzieć, że w zeszłym roku ponad 100 milionów dolarów straty zanotowały jedynie dwie produkcje: "Furiosa: Saga Mad Max" i "Joker: Folie à Deux". Tegoroczne miażdżące wyniki nie wynikają jednak nawet z niskiej frekwencji odnotowanej na seansach wymienionych filmów, co raczej ich niezrozumiale wysokich budżetów. Kameralne "Po polowaniu" Guadagnino kosztowało około 80 milionów dolarów. Autorskie "Mickey 17" Bonga Joon-ho – 118 milionów dolarów. Animowany "Elio" miał kosztować nawet do 250 milionów – prawie tyle samo, co "Tron: Ares". Rekordziści są jednocześnie najdroższymi pozycjami z listy: kolejno 400 milionów dla ostatniej części "Mission: Impossible" oraz 350 dla aktorskiej "Śnieżki". Tak wielkie budżety wynikają rzecz jasna z nadziei na gigantyczny zarobek, ale – jak widać – mogą również wiązać się z niezwykle dotkliwą stratą.

Zwiastun filmu "Śnieżka"


Powiązane artykuły Po polowaniu

Zobacz wszystkie artykuły

Śnieżka  (2025)

 Śnieżka

Elio  (2025)

 Elio

Wielka, odważna, piękna podróż  (2025)

 Wielka, odważna, piękna podróż

Smashing Machine  (2025)

 Smashing Machine

Najnowsze Newsy

"Pomoc domowa" już w kinach, a gwiazdy witają Was po polsku

Filmy

Kto z X-Men może dostać nowy solowy film? Zgadnijcie

4 komentarze
Filmy Multimedia

"Diuna 3": o tym opowie pierwszy zwiastun filmu

1 komentarz

"Wonder Man": Takiego superbohatera jeszcze nie było? Zobacz zwiastun

3 komentarze
Filmy

"Krzyk 7": Co Ghostface planuje w nowym roku?

1 komentarz
Filmy

Kiedy wraca Xavier Dolan? Wiemy

Inne Filmy

Will Smith oskarżony o molestowanie seksualne

14 komentarzy