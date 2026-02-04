Ted Danson powróci! "Tajny informator" otrzyma kolejny sezon

"Tajny informator" nie porzuci swojej sekretnej tożsamości. Jak donosi właśnie portal The Hollywood Reporter, serial kryminalny z Tedem Dansonem otrzyma kolejny sezon. Czekacie?
"Tajny informator" otrzyma trzeci sezon!
Decyzja o przedłużeniu serialu została podjęta przez Netflix nawet pomimo zauważalnych spadków oglądalności drugiego sezonu. "Tajny informator
" został też pominięty w tym roku przez kapitułę Złotych Globów
, do których w zeszłym roku otrzymał nominację w kategorii najlepszy aktor w serialu komediowym lub musicalowym. Mimo to wynik, jaki odnotowała produkcja, okazał się zadowalający dla Netfliksa – według samego serwisu oba sezony "Tajnego informatora
" zgromadziły w 2025 roku łączny wynik 45 milionów wyświetleń.
"Tajny informator
" to serial inspirowany chilijskim filmem dokumentalnym "Śledztwo w domu spokojnej starości
". Ted Danson
wciela się w postać emerytowanego profesora, który znajduje nowy cel w życiu, gdy prywatna detektyw zleca mu przeniknięcie pod przykrywką do domu opieki w San Francisco. Choć pierwszy sezon wykorzystał do końca fabułę filmu, na którym bazował, twórcy serialu jeszcze przed jego realizacją zastanawiali się, jak rozbudować później produkcję o nowe wątki. To samo będą z całą pewnością starali się zrobić przy okazji trzeciego sezonu, nad którym prace już niebawem się rozpoczną. Jesteśmy absolutnie zachwyceni możliwością dalszej współpracy z Netfliksem przy kolejnym sezonie "Tajnego informatora". To prawdziwa radość pracować z całym zespołem, a zwłaszcza z przystojnym, elokwentnym i niesamowicie utalentowanym Tedem Dansonem — prawdziwym amerykańskim skarbem, którego kontrakt dokładnie określa, jakich przymiotników wolno mi używać, opisując go w materiałach prasowych
– powiedział twórca i showrunner serialu Mike Schur
.
"Tajny informator" – zwiastun drugiego sezonu serialu