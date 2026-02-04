Newsy Seriale Ted Danson powróci! "Tajny informator" otrzyma kolejny sezon
Seriale

Ted Danson powróci! "Tajny informator" otrzyma kolejny sezon

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Ted+Danson+powr%C3%B3ci+%22Tajny+informator%22+otrzyma+kolejny+sezon-165022
Ted Danson powróci! &quot;Tajny informator&quot; otrzyma kolejny sezon
źródło: Materiały prasowe
"Tajny informator" nie porzuci swojej sekretnej tożsamości. Jak donosi właśnie portal The Hollywood Reporter, serial kryminalny z Tedem Dansonem otrzyma kolejny sezon. Czekacie?

"Tajny informator" otrzyma trzeci sezon!



Decyzja o przedłużeniu serialu została podjęta przez Netflix nawet pomimo zauważalnych spadków oglądalności drugiego sezonu. "Tajny informator" został też pominięty w tym roku przez kapitułę Złotych Globów, do których w zeszłym roku otrzymał nominację w kategorii najlepszy aktor w serialu komediowym lub musicalowym. Mimo to wynik, jaki odnotowała produkcja, okazał się zadowalający dla Netfliksa – według samego serwisu oba sezony "Tajnego informatora" zgromadziły w 2025 roku łączny wynik 45 milionów wyświetleń.



"Tajny informator" to serial inspirowany chilijskim filmem dokumentalnym "Śledztwo w domu spokojnej starości". Ted Danson wciela się w postać emerytowanego profesora, który znajduje nowy cel w życiu, gdy prywatna detektyw zleca mu przeniknięcie pod przykrywką do domu opieki w San Francisco. Choć pierwszy sezon wykorzystał do końca fabułę filmu, na którym bazował, twórcy serialu jeszcze przed jego realizacją zastanawiali się, jak rozbudować później produkcję o nowe wątki. To samo będą z całą pewnością starali się zrobić przy okazji trzeciego sezonu, nad którym prace już niebawem się rozpoczną. 

Jesteśmy absolutnie zachwyceni możliwością dalszej współpracy z Netfliksem przy kolejnym sezonie "Tajnego informatora". To prawdziwa radość pracować z całym zespołem, a zwłaszcza z przystojnym, elokwentnym i niesamowicie utalentowanym Tedem Dansonem — prawdziwym amerykańskim skarbem, którego kontrakt dokładnie określa, jakich przymiotników wolno mi używać, opisując go w materiałach prasowych – powiedział twórca i showrunner serialu Mike Schur.

"Tajny informator" – zwiastun drugiego sezonu serialu


Powiązane artykuły Tajny informator

Tajny informator  (2024)

 Tajny informator

Śledztwo w domu spokojnej starości  (2020)

 Śledztwo w domu spokojnej starości

Najnowsze Newsy

Gry

Kratos z "God of War" będzie prowadzącym podcastu dzięki AI?

Gry

"GTA 5" wciąż się sprzedaje. Co z "GTA 6"?

1 komentarz
VOD Seriale Gry

Czy serialowy "Fallout" odpowiada na palące pytanie dotyczące gry?

3 komentarze
VOD Inne Filmy

Trump, woke, kino. Szef platformy Netflix grillowany przez senatorów USA

6 komentarzy
Filmy

"Wichrowe wzgórza" z Robbie i Elordim to współczesny klasyk? Są pierwsze reakcje

5 komentarzy
VOD Seriale Filmy

Netflix: polski Top 10 tygodnia – gdzie podziały się rodzime produkcje?

VOD Seriale Filmy

Netflix: Top 10 tygodnia – moda na "Bridgertonów" nie przemija