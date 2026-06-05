Ted Danson przeprasza za blackface: "To było aroganckie i głupie"

Przed laty Ted Danson wywołał skandal, pojawiając się na roaście Whoopi Goldberg – swojej partnerki z planu komedii "Made in America" i ówczesnej dziewczyny – z pomalowaną na czarno twarzą. Teraz aktor przeprasza.
Ted Danson przeprasza za blackface
Goszcząc w podcaście Who's with Me?, Danson
odniósł się do sytuacji z 1993 roku, kiedy to podczas roastu Whoopi Goldberg pojawił się w nowojorskim Friars Club z pomalowaną na czarno twarzą. Chciałbym się do tego odnieść i przeprosić. Wiem, co wtedy czułem, więc nie mam problemu z mówieniem o tym. Ale czuję, że muszę i chcę przepraszać za to do końca życia, bo ktoś może dziś znaleźć to w internecie i pomyśleć: "Co jest, do cholery? Czuję się zdradzony, jestem zły!". I będzie to moja wina.
Ted Danson i Whoopi Goldberg w filmie "Made in America"
W dalszej części rozmowy Danson
opowiedział o przygotowaniach do występu. Po latach patrzy na swój pomysł z zupełnie innej perspektywy: Myślałem, że dam radę. Wydawało mi się, że jestem najbielszym facetem na świecie i że ten biały facet może powiedzieć coś wartościowego o rasie i relacjach rasowych, ale to było głupie i roszczeniowe. Pomyślałem "Mogę być jak Robin Williams. Mogę się wykazać, dam radę. Wiem, że to odważne, ale tam radę". A tak naprawdę było to z mojej strony po prostu aroganckie i głupie.
Kim jest Ted Danson?Ted Danson
to amerykański aktor, laureat dwóch nagród Emmy i dwóch Złotych Globów za rolę rolę w serialu "Zdrówko!
". Sympatię publiczności przyniósł mu też występ w "Dobrym miejscu
". W jego filmografii znajdziemy liczne komedie – m.in.: "Trzech mężczyzn i dziecko
", "Trzech mężczyzn i mała dama
", "Made in America
" czy "Skok na kasę
" – ale też kryminały ("Żar ciała
"), horrory ("Creepshow
"), dramaty wojenne ("Szeregowiec Ryan
") czy melodramaty ("Na ratunek wielorybom
"). Chętnie występuje w serialach. Mogliśmy go zobaczyć m.in. w "Układach
", "Znudzonym na śmierć
", "CSI: Kryminalnych zagadkach Las Vegas
" i "CSI: Cyber
", "Fargo
" czy "Pohamuj entuzjazm
".
Zobacz zwiastun serialu "Tajny informator"
Komedia kryminalna "Tajny informator
" zadebiutowała na Netfliksie pod koniec 2024 roku. Ted Danson
wciela się w emerytowanego profesora, który angażuje się w pracę dla prywatnej detektywki. Przypominamy zwiastun drugiego sezonu: