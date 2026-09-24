Poznaliśmy laureatów 18. Nagród Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

Tegoroczne Nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej zostały rozdane! Kino Światowid w Katowicach, krytyczka Klara Cykorz, artysta-plakacista Jakub Maria Mazurkiewicz i Dyskusyjny Klub Filmowy "Ósemka" znaleźli się wśród laureatów. Środowa gala wręczenia statuetek jak co roku towarzyszyła 51. Festiwalowi Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
Podczas uroczystości w gdyńskim Teatrze Miejskim, dyrektorka PISF Kamila Dorbach, ogłosiła, że od tego roku wyróżnienia noszą imię Anny Sienkiewicz-Rogowskiej – wiceszefowej Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego w latach 2017-2021, wcześniej przez wiele lat związanej z Instytutem.
Zwycięzcy oraz zwyciężczynie tegorocznych Nagród im. Anny Sienkiewicz-Rogowskiej Nagroda w kategorii "Kino"
Kino Światowid w Katowicach Nagroda w kategorii "Wydarzenie filmowe" 8. edycja Octopus Film Festival Nagroda w kategorii "Promocja polskiego kina za granicą"
Retrospektywa Wojciecha Jerzego Hasa
w Hiszpanii Nagroda w kategorii "Krytyka filmowa" Klara Cykorz
Nagroda w kategorii "Książka o tematyce filmowej"
"Elektroniczny bandyta. Rynek wideo w Polsce okresu transformacji" autorstwa Grzegorza Fortuny Jr. Nagroda w kategorii "Edukacja filmowa"
Działalność ZEF – Zespołu Edukatorów Filmowych Nagroda w kategorii "Dystrybucja polskiego filmu"
Dystrybucja filmu "Dziewczyna z igłą
" – Gutek Film Nagroda w kategorii "Klub filmowy"
Dyskusyjny Klub Filmowy „Ósemka” Nagroda w kategorii "Plakat filmowy"
Plakat do filmu "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej
" autorstwa Jakuba Marii Mazurkiewicza Nagroda w kategorii "Dostępność kultury filmowej"
Ex aequo Działalność Fundacji Kino Dostępne oraz Festiwal Korelacje 2025
Kapituła, która wyłoniła tegorocznych laureatów, debatowała w składzie: Kamila Dorbach
– Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Artur Liebhart
– założyciel i dyrektor Millennium Docs Against Gravity, prezes zarządu Against Gravity, Joanna Piotrowiak
– Zastępczyni Dyrektora ds. filmu Estrady Poznańskiej, dyrektorka Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych Animator, Karolina Sienkiewicz
– dystrybutorka filmowa, założycielka i dyrektorka artystyczna So FILMS, Marcin Stachowicz
– krytyk filmowy i eseista, Joanna Stankiewicz
– liderka projektu Kino bez barier w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu, Piotr Szczyszyk
– filmoznawca, kierownik Kina Pałacowego w Poznaniu, Aleksander Walijewski
– artysta grafik, plakacista filmowy, Stanisław Zaborowski
– producent filmowy, Prezes Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych
Nagrody PISF
Nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej są szczególnym wyróżnieniem w branży filmowej, doceniającym pracę osób i instytucji niezwiązanych z produkcją filmów. To jedyne polskie odznaczenia, których celem jest wyszczególnienie osiągnięć wspierających rozwój polskiej kinematografii, promujących jej dorobek oraz ułatwiających społeczeństwu dostęp do polskiej twórczości filmowej.
Przyznawane są od 2008 roku. Zwycięzcy otrzymują statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 15 tysięcy złotych.