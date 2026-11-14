Telewizor Samsung QN65S99H z tytułem "King of OLED TV" 2026

Z nadejściem zimnych i długich wieczorów szukamy najlepszych filmów i seriali, by jak najprzyjemniej spędzać wolny czas w domu. Warto zastanowić się, czy posiadany sprzęt RTV odpowiada współczesnym standardom i pozwala w pełni doceniać filmowe przeżycia. Z pomocą w tej kwestii mogą przyjść przeprowadzane niezależnie testy telewizorów. W jednym z najbardziej prestiżowych wydarzeń tego typu-Value Electronics TV Shootout® 2026, tytuł „King of OLED TV” zdobył Samsung OLED S99H*.
Telewizor rywalizował w kategorii OLED i uzyskał najwyższe oceny zarówno w trybie SDR, jak i HDR. W konkursie wzięło udział sześć urządzeń podzielonych na dwie grupy: trzy modele OLED oraz trzy modele RGB. Wśród ekranów OLED najwyższe noty uzyskał Samsung OLED S99H. Wydarzenie organizowane przez firmę Value Electronics odbywa się nieprzerwanie od 2004 roku. W tym samym teście, w kategorii Micro RGB Samsung MRN75R95H zajął drugie miejsce. Wszystkie telewizory testowano w identycznych warunkach, a oceny wystawiało niezależne grono specjalistów na podstawie wzorców testowych i materiałów wideo. Samsung OLED S99H jako pierwszy w historii zdobył komplet nagród HDTVTest TV Shootout. Jury oceniało telewizory osobno w dwóch trybach obrazu: SDR i HDR. W obu przypadkach analizowano trzy główne obszary:
- kontrast i skalę szarości
- kolor
- przetwarzanie obrazu
Każdy z tych obszarów obejmował dwa szczegółowe kryteria. W trybie SDR oceniano m.in. szczegóły cieni przy wychodzeniu z czerni, liniowość skali szarości, nasycenie kolorów przy niskiej luminancji, dokładność odcieni skóry, ostrość obrazu oraz płynność ruchu. W trybie HDR pod uwagę brano szczegóły cieni, mapowanie tonów HDR, zachowanie świateł, odwzorowanie szerokiej gamy kolorów przy wysokiej luminancji, posteryzację, mapowanie kolorów oraz płynność ruchu.
Samsung OLED S99H wyposażono w matowy ekran z technologią Glare Free, potwierdzoną certyfikatami Real Black i Real Color, dzięki którym obraz pozostaje wyraźny nawet w mocno nasłonecznionych pomieszczeniach. O jakości odwzorowania barw świadczy również certyfikacja „Zweryfikowane przez Pantone”. Telewizor potrafi wyświetlić 2140 kolorów Pantone i 110 odcieni skóry, co ma znaczenie zarówno podczas oglądania filmów, jak i grania w gry. Za jakość obrazu odpowiada Procesor AI NQ4 Gen3 wykorzystujący 128 sieci neuronowych, który poprawia starsze materiały do jakości zbliżonej do 4K. Funkcja OLED HDR Pro oferuje nawet do 70% większą jasność niż OLED HDR+, zapewniając bogatszy kontrast i bardziej realistyczny obraz. Procesor dynamicznie mapuje tony każdej sceny, a wsparcie dla HDR10+ jest dostępne w wielu serwisach streamingowych.
Tytuł „King of OLED TV” 2026 nie jest jedynym wyróżnieniem dla tej serii. Samsung OLED S99H i S95H otrzymały również nagrodę Editor's Choice 2026 przyznawaną przez Techaeris oraz wyróżnienie Highly Recommended Award od AVForums. Serwis Sound Advice przyznał tej serii tytuł Exceptional 2026, natomiast wzornictwo modelu S99H zostało docenione prestiżową nagrodą iF Design Award 2026. W testach redakcyjnych telewizor zdobył również odznaczenia Super Produkt, Super Design oraz Super Wydajność, potwierdzając wysoką jakość obrazu, funkcjonalność i design.
Więcej informacji na temat wyróżnienia znajdziecie TUTAJ
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A jeżeli chcecie kupić telewizor Samsung OLED S99H możecie to zrobić TUTAJ
. *W teście oceniano amerykański model Samsung QN65S95HAFXZA, odpowiadający europejskiemu S99H, który w Polsce dostępny jest jako QE65S99HATXXH.
Informacja sponsorowana