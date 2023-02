Odkryj mistrzowski obraz z nowoczesnymi telewizorami Hisense

Hisense – marka telewizorów nr 2 na świecie





Hisense – telewizory dla każdego

Hisense – oferta Media Expert

Jeśli szukacie nowego telewizora – myślicie o pierwszym zakupie bądź zmianie swojego starego urządzenia na takie, które oferuje najnowsze osiągnięcia technologiczne – warto zajrzeć do sklepu Media Expert . Znajdziecie tam szeroki wybór telewizorów Hisense – drugiej najczęściej wybieranej marki telewizorów na świecie cenionej za wysoką jakość obrazu w stosunku do ceny.Telewizory Hisense cieszą się na świecie olbrzymią popularnością – na koniec 2022 roku znalazły się na 2. miejscu listy najlepiej sprzedających się odbiorników. W ofercie marki znajdują się telewizory posiadające najnowocześniejsze rozwiązania w szerokim zakresie cenowym. Pełną ofertę znajdziecie POD LINKIEM TUTAJ . Ekrany OLED, Mini-LED QLED, a także najnowocześniejsze Laser TV – przy przekątnej sięgającej nawet 120" cali – zapewniają przeżycia w domowym zaciszu nieporównywalne z niczym wcześniej.Dość powiedzieć, że Hisense zdobyły status oficjalnych telewizorów zeszłorocznych Mistrzostw Świata w Półce Nożnej – oglądanie sportowych zmagań na ekranach posiadających błyskawiczne matryce, technologie eliminujące efekty rozmycia, a także laserowe źródła światła stały się gwarancją doświadczeń na najwyższym poziomie.Dodatkowo wyjątkowa jasność obrazu z miliardem kolorów i jeszcze większą liczbą odcieni sprawia, że obraz oglądany na telewizorach Hisense odkrywa nowe szczegóły nawet w filmach, które możecie już znać na pamięć. Kolejna dobra wiadomość – zarówno dla graczy, jak i miłośników światowego kina – jest taka, że ekrany telewizorów Hisense posiadające laserowe źródła światła zapewniają wyrazisty obraz zarówno w słoneczny dzień, jak i w nocy – to od Was więc zależy, czy swój telewizor umieścicie w słonecznym salonie czy ciemniej domowej sali kinowej.Z pełną ofertą zapoznacie się POD LINKIEM W szerokiej ofercie telewizorów Hisense odnajdą się zarówno kinomani ceniący sobie filmowe doświadczenia na najwyższym poziomie, gracze, miłośnicy sportów, jak i pochłaniacze seriali – nawet jeśli lubią je oglądać do snu.Telewizory posiadające najnowocześniejszą technologię Laser TV zadowolą najbardziej wymagających widzów, którzy pragną oglądać filmy zgodnie z wizją ich autorów. Jasność obrazu o niespotykanej mocy 3000 lumenów, intensywne kolory, a także moc trójkolorowego lasera zapewniają wyrazisty obraz niezależnie od pomieszczenia i pory dnia. Co więcej – na ekranie o przekątnej 120" z pewnością nie umknie Wam żaden szczegół. Żywotność ekranu sięgająca 25 tysięcy godzin zapewni natomiast długie 27 lat użytkowania. Odbiorniki Mini-LED posiadające certyfikat IMAX to z kolei dodatkowa gwarancja, że na telewizorach Hisense filmy wyglądają dokładnie tak, jak zaplanował to reżyser.Ale udany seans to nie tylko kwestia wyświetlanego obrazu – telewizory Hisense zapewniają też doskonałe efekty dźwiękowe. Technologia Dolby Atmos rozprowadza dźwięki w taki sposób, że dochodzą ze wszystkich stron, nawet z góry – w takich warunkach łatwo o wrażenie bycia w centrum wydarzeń.Z marką Hisense można się też przekonać, jak wygląda obraz na telewizorze do początku do końca stworzonym z myślą o fanach sportu i gier. Technologia Quantum Dot w telewizorach QLED to miliardy kolorów i obraz tak wyrazisty, jak nigdy wcześniej. Płynny obraz zapewnia natomiast błyskawicznie szybka matryca oraz dedykowane tryby – sportowy i Game Mode Pro lub Game Mode Plus. Tryby te wykorzystują specjalne algorytmy sztucznej inteligencji, które optymalizują jakość obrazu i minimalizują opóźnienia w czasie grania. Najgłębsza możliwa czerń i nieskończony kontrast, a także wspomniany już system Dolby Atmos sprawiają natomiast, że razem z Hisense widz staje się jednocześnie uczestnikiem oglądanych wydarzeń. POD LINKIEM TUTAJ znajdziecie pełny wyborów telewizorów marki Hisense – począwszy od odbiorników z technologią Mini-LED, przez ULED, QLED, a także supernowoczesne telewizory Laser TV. Niezależnie do wyboru najnowsze osiągnięcia technologiczne w produktach Hisense zapewnią Wam wyjątkowe emocje, a skok jakościowy odczujecie gołym okiem.Pełny wybór telewizorów Hisense w Media Expert znajdziecie TUTAJ