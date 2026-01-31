Newsy Seriale Ten aktor powtórzy rolę z gry "God of War" w serialu
Obsada opartego na popularnej serii gier wideo serialu "God of War" nie przestaje się powiększać. Tym razem do ekipy dołączył aktor, który już pracował przy oryginalnej wersji, Alastair Duncan. Poznaliśmy też odtwórców ról Sindriego i Broka.
     

W serialu "God of War" Alastair Duncan wystąpi jako Mimir, w którego wcielał się już w grach "God of War" oraz "God of War: Ragnarok". Mimir, który określa się sam jako najmądrzejsza osoba na świecie, służył jako doradca Odyna. Skazany na pokutę we wnętrzu drzewa, szuka odkupienia za zbrodnie dokonane w imieniu Wszechojca.

Do obsady serialu dołączyli też Jeff Gulka ("Z Archiwum X") i Danny Woodburn ("Wiedźmin"), którzy wciela się w braci Sindriego i Broka. Pierwszy jest szanowanym krasnoludzkim kowalem, neurotycznym i uczynnym, a drugi – jego kompletnym przeciwieństwem.

"God of War" bazować będzie na grach "God of War" z 2018 roku i "God of War Ragnarök" z 2022 roku. Kratos, czyli tytułowy bóg wojny, po krwawych wydarzeniach w starożytnej Grecji postanawia na zawsze odwiesić broń i udać się na odpoczynek w nordyckiej krainie Midgard. Kiedy jego ukochana żona umiera, Kratos wraz z synem wyrusza w niebezpieczną podróż, aby spełnić jej ostatnie życzenie – rozsypać jej prochy z najwyższego szczytu Dziewięciu Królestw.

W obsadzie są już Ryan Hurst jako KratosÓlafur Darri Ólafsson jako Thor, Mandy Patinkin jako OdynTeresa Palmer jako Phoebe/Sif oraz Max Parker, którego zobaczymy w roli Heimdalla.

Showrunnerem oraz producentem wykonawczym serialu "God of War" jest Ronald D. Moore. Scenarzysta produkcji "Outlander" i "For All Mankind" stanie na czele projektu powstającego dzięki wspólnym wysiłkom Sony Pictures Television oraz Amazon MGM Studios. Dwa pierwsze odcinki wyreżyseruje znany z pracy przy serialach "Shōgun" albo "Fallout" Frederick E.O. Toye.


