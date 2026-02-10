Newsy Filmy Kto tak naprawdę wyreżyserował sequel "Pewnego razu... w Hollywood"?
Kto tak naprawdę wyreżyserował sequel "Pewnego razu... w Hollywood"?

Jak wszyscy wiemy, Netflix wyprodukował film "The Adventures of Cliff Booth", który stanowi sequel "Pewnego razu... w Hollywood". Według oficjalnej wersji reżyserem filmu jest David Fincher. Ale, czy taka jest prawda? Andrew Salazar z portalu DiscussingFilm ma inną teorię.

Co robił Quentin Tarantino na planie "The Adventures of Cliff Booth"?



Otóż Andrew Salazar sugeruje, że w czasie całego okresu zdjęciowego "The Adventures of Cliff Booth" Quentin Tarantino był obecny na planie. Jego krzesło stało tuż obok krzesła Davida Finchera. Salazar kwituje to sarkastycznym stwierdzeniem, że idea 10 filmów Tarantino wygląda teraz idiotycznie, czym jasno sugeruje, że jego zdaniem Tarantino reżyserował film.



Tymczasem oficjalnie to David Fincher jest reżyserem kontynuacji "Pewnego razu... w Hollywood". Nie znaczy to jednak, że projekt powstawał bez udziału Quentina Tarantino. Przeciwnie. Tarantino jest autorem scenariusza, a także jednym z producentów. Niektórym to wystarcza do wyjaśnienia obecności reżysera "Pewnego razu... w Hollywood" na planie "The Adventures of Cliff Booth".

Oficjalnie o filmie, którego bohaterem jest grany przez Brada Pitta Cliff Booth, niewiele wiadomo. Nie jest nawet pewne, że obraz trafi na platformę Netflix pod aktualnym tytułem "The Adventures of Cliff Booth". Nie ogłoszono również daty premiery. W niedzielę, podczas Super Bowl, dostaliśmy jednak pierwszy przedsmak widowiska w postaci spotu.

Teaser filmu "The Adventures of Cliff Booth"




The Adventures of Cliff Booth  (2027)

 The Adventures of Cliff Booth

Pewnego razu... w Hollywood  (2019)

 Pewnego razu... w Hollywood

