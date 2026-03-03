Newsy Seriale Tessa Thompson wraca do Netflixa. "Next Door" jak "Okno na podwórze"
Deadline
źródło: Getty Images
autor: Amy Sussman
Tessa Thompson, gwiazda widowiska "Thor: Ragnarok", zagra główną rolę w mrocznym serialu "Next Door". Projekt powstaje we współpracy platformy Netflix oraz studia Cut należącego do legendarnej wytwórni A24. Thompson sprawuje nad serialem także pieczę producencką. 

"Next Door" – nowy serial Netflixa z Tessą Thompson



Fabuła "Netx Door" trzymana jest jak na razie tajemnicy, ale wiadomo, że będzie to opowieść o małżeństwie i narastającej paranoi na amerykańskich przedmieściach. Klimat serialu zapowiadany jest jako połączenie dramatu z Kate Winslet i Patrickiem Wilsonem "Małe dzieci" z klasykiem Hitchcocka "Okno na podwórze". Możemy się więc spodziewać romansów, podglądania sąsiadów i niepokojącej tajemnicy.

Za sterami serii (jako reżyser, scenarzysta oraz showrunner) stoi Sam Boyd – reżyser serialu "Zakłamanie". Aktualnie trwają prace nad scenariuszem. 

Tessa Thompson w filmie "Thor: Ragnarok"

Tessa Thompson – ostatnie role



Dla Thompson to kolejny głośny projekt. Aktorka ma za sobą nominację do Złotego Globu za główną rolę w filmie "Hedda", a widzowie Netflixa mogą ją obecnie oglądać w serialu "Zabójcza przyjaźń". W jej filmografii są też m.in. seria "Creed" oraz "Westworld".

Tessa Thompson w serialu "Zabójcza przyjaźń" – zobacz zwiastun



Żyjący w separacji małżonkowie - detektyw i reporterka - próbują rozwiązać zagadkę morderstwa, o którego dokonanie podejrzewają siebie nawzajem.

