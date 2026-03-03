Tessa Thompson wraca do Netflixa. "Next Door" jak "Okno na podwórze"

Tessa Thompson, gwiazda widowiska "Thor: Ragnarok", zagra główną rolę w mrocznym serialu "Next Door". Projekt powstaje we współpracy platformy Netflix oraz studia Cut należącego do legendarnej wytwórni A24. Thompson sprawuje nad serialem także pieczę producencką.
"Next Door" – nowy serial Netflixa z Tessą Thompson
Fabuła "Netx Door" trzymana jest jak na razie tajemnicy, ale wiadomo, że będzie to opowieść o małżeństwie i narastającej paranoi na amerykańskich przedmieściach. Klimat serialu zapowiadany jest jako połączenie dramatu z Kate Winslet
i Patrickiem Wilsonem
"Małe dzieci
" z klasykiem Hitchcocka
"Okno na podwórze
". Możemy się więc spodziewać romansów, podglądania sąsiadów i niepokojącej tajemnicy.
Za sterami serii (jako reżyser, scenarzysta oraz showrunner) stoi Sam Boyd
– reżyser serialu "Zakłamanie
". Aktualnie trwają prace nad scenariuszem.
Tessa Thompson w filmie "Thor: Ragnarok"
Tessa Thompson – ostatnie role
Dla Thompson to kolejny głośny projekt. Aktorka ma za sobą nominację do Złotego Globu za główną rolę w filmie "Hedda
", a widzowie Netflixa mogą ją obecnie oglądać w serialu "Zabójcza przyjaźń
". W jej filmografii są też m.in. seria "Creed
" oraz "Westworld
".
Tessa Thompson w serialu "Zabójcza przyjaźń" – zobacz zwiastun
Żyjący w separacji małżonkowie - detektyw i reporterka - próbują rozwiązać zagadkę morderstwa, o którego dokonanie podejrzewają siebie nawzajem.