Trzeba umieć przegrywać. Gwiazda "Jednej bitwy po drugiej" odpowiada krytykom

Teyana Taylor dosłownie podskoczyła z radości, gdy Oscar za drugoplanową rolę kobiecą powędrował do Amy Madigan. Nie wszystkim spodobała się jednak jej entuzjastyczna reakcja.

Taylor zdecydowała się odpowiedzieć krytykom za pośrednictwem mediów społecznościowych. W poście na portalu X, w którym udostępniła wpis z wideo z krótkim fragmentem ceremonii, napisała:

W świecie jest tyle nieszczęścia, że ludzie o nieszczęśliwych sercach zapomnieli już, jak wygląda szczęście. Sami nie umieją przegrywać, więc widok prawdziwej sportowej postawy wytrąca ich z równowagi! To działa na nich jak woda święcona na demona. Bo oklaskiwanie czyjegoś zwycięstwa wymaga czegoś, czego wiele osób nigdy się nie nauczyło: jak wygrywać z wdziękiem i czystą radością oraz jak przegrywać z wdziękiem, głową do góry i godnością.

Skąd znamy Teyanę Taylor?


Teyana Taylor to amerykańska wokalistka, autorka tekstów, modelka, tancerka, choreografka i aktorka. Mogliśmy ją zobaczyć m.in. w teledysku do piosenki "Fade" Kanyego Westa, w którym wykonała układ inspirowany filmem "Flashdance". Rola Perfidii w "Jednej bitwie po drugiej" Paula Thomasa Andersona przyniosła jej Złoty Glob dla najlepszej aktorki drugoplanowej oraz szereg nominacji do innych prestiżowych nagród, m.in. Gotham, Czarnych Szpul, BAFTA i Oscara. W jej filmografii znajdziemy też takie filmy jak "Tysiąc i jeden", "Biali nie potrafią skakać", "Ostatnia kropla", "Łup" oraz serial "Wszystko dozwolone". 

Twórcy "Jednej bitwy po drugiej" opuścili oscarową galę z sześcioma statuetkami: za najlepszy film, reżyserię, scenariusz adaptowany, casting, montaż oraz drugoplanową rolę męską (Sean Penn). Przypominamy zwiastun:



Przypominamy także odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym o "Jednej bitwie po drugiej" rozmawiają Julia Taczanowska i Jakub Popielecki: 


