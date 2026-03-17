Trzeba umieć przegrywać. Gwiazda "Jednej bitwy po drugiej" odpowiada krytykom

Teyana Taylor dosłownie podskoczyła z radości, gdy Oscar za drugoplanową rolę kobiecą powędrował do Amy Madigan. Nie wszystkim spodobała się jednak jej entuzjastyczna reakcja.
Teyana Taylor odpowiada krytykomTaylor
zdecydowała się odpowiedzieć krytykom za pośrednictwem mediów społecznościowych. W poście na portalu X, w którym udostępniła wpis z wideo z krótkim fragmentem ceremonii, napisała: W świecie jest tyle nieszczęścia, że ludzie o nieszczęśliwych sercach zapomnieli już, jak wygląda szczęście. Sami nie umieją przegrywać, więc widok prawdziwej sportowej postawy wytrąca ich z równowagi! To działa na nich jak woda święcona na demona. Bo oklaskiwanie czyjegoś zwycięstwa wymaga czegoś, czego wiele osób nigdy się nie nauczyło: jak wygrywać z wdziękiem i czystą radością oraz jak przegrywać z wdziękiem, głową do góry i godnością.
Pełny wpis znajdziecie poniżej:
Amy Madigan z Oscarem dla najlepszej aktorki drugoplanowej
Skąd znamy Teyanę Taylor?Teyana Taylor
to amerykańska wokalistka, autorka tekstów, modelka, tancerka, choreografka i aktorka. Mogliśmy ją zobaczyć m.in. w teledysku do piosenki "Fade" Kanyego Westa, w którym wykonała układ inspirowany filmem "Flashdance
". Rola Perfidii w "Jednej bitwie po drugiej
" Paula Thomasa Andersona
przyniosła jej Złoty Glob dla najlepszej aktorki drugoplanowej oraz szereg nominacji do innych prestiżowych nagród, m.in. Gotham, Czarnych Szpul, BAFTA i Oscara. W jej filmografii znajdziemy też takie filmy jak "Tysiąc i jeden
", "Biali nie potrafią skakać
", "Ostatnia kropla
", "Łup
" oraz serial "Wszystko dozwolone
".
Twórcy "Jednej bitwy po drugiej
" opuścili oscarową galę z sześcioma statuetkami: za najlepszy film, reżyserię, scenariusz adaptowany, casting, montaż oraz drugoplanową rolę męską (Sean Penn
). Przypominamy zwiastun:
"Jedna bitwa po drugiej" w podcaście Mam parę uwag
Przypominamy także odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym o "Jednej bitwie po drugiej
" rozmawiają Julia Taczanowska i Jakub Popielecki: