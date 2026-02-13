Kto zagra w nowym serialu twórczyni "Mogę cię zniszczyć"?

Michaela Coel, twórczyni nagradzanego "Mogę cię zniszczyć", wraca z nowym serialem, a do obsady dołączyło właśnie kilka nowych gwiazd. Kogo zobaczymy w "First Day on Earth" powstającym dla HBO i BBC?
Obsadę zasilili Thandiwe Newton
("Westworld
"), Ncuti Gatwa
("Sex Education
"), Maxine Peake
("Nic nie mów
") oraz Danny Sapani
("Singam
"). Szczegóły dotyczące ich bohaterów są na razie trzymane w tajemnicy - wiadomo jedynie, że Newton
zagra Anyę, Gatwa
wcieli się w Darrena, Peake
sportretuje Helen, a Sapani
Ernesta.
O czym opowie "First Day on Earth"?
Serial został zamówiony w sierpniu 2024 roku. Coel
nie tylko w nim występuje, ale jest także jego twórczynią i scenarzystką. To jej pierwsza autorska produkcja od czasu "Mogę cię zniszczyć
". Bohaterką jest brytyjsko-ghańska pisarka Henri (Coel
), która ucieka przed samą sobą, swoim życiem i partnerem. Trafia do Ghany, ojczyzny swoich przodków. Tam zanurza się w zupełnie nowej rzeczywistości: nawiązuje relacje, doświadcza radości, ale też odkrywa sekrety, kłamstwa i rodzinne napięcia. Pobyt w Afryce zmusza ją do konfrontacji z własną tożsamością i dziedzictwem.
Producentem jest Various Artists Limited (firma stojąca także za "Mogę cię zniszczyć
"), a serial powstaje we współpracy z A24. Coel pełni funkcję producentki wykonawczej wspólnie z Samem Millerem
, z którym dzieli także obowiązki reżyserskie.
Data premiery nie została jeszcze ogłoszona, ale zdjęcia do serialu już trwają.
