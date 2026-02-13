Newsy Seriale Kto zagra w nowym serialu twórczyni "Mogę cię zniszczyć"?
Kto zagra w nowym serialu twórczyni "Mogę cię zniszczyć"?

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Thandiwe+Newton+i+Ncuti+Gatwa+gwiazdami+%22First+Day+on+Earth%22+Michaeli+Coel-165171
źródło: Getty Images
autor: Gilbert Flores
Michaela Coel, twórczyni nagradzanego "Mogę cię zniszczyć", wraca z nowym serialem, a do obsady dołączyło właśnie kilka nowych gwiazd. Kogo zobaczymy w "First Day on Earth" powstającym dla HBO i BBC?

Obsadę zasilili Thandiwe Newton ("Westworld"), Ncuti Gatwa ("Sex Education"), Maxine Peake ("Nic nie mów") oraz Danny Sapani ("Singam"). Szczegóły dotyczące ich bohaterów są na razie trzymane w tajemnicy - wiadomo jedynie, że Newton zagra Anyę, Gatwa wcieli się w Darrena, Peake sportretuje Helen, a Sapani Ernesta.

O czym opowie "First Day on Earth"?



GettyImages-2248847940.jpg Getty Images © WWD


Serial został zamówiony w sierpniu 2024 roku. Coel nie tylko w nim występuje, ale jest także jego twórczynią i scenarzystką. To jej pierwsza autorska produkcja od czasu "Mogę cię zniszczyć". Bohaterką jest brytyjsko-ghańska pisarka Henri (Coel), która ucieka przed samą sobą, swoim życiem i partnerem. Trafia do Ghany, ojczyzny swoich przodków. Tam zanurza się w zupełnie nowej rzeczywistości: nawiązuje relacje, doświadcza radości, ale też odkrywa sekrety, kłamstwa i rodzinne napięcia. Pobyt w Afryce zmusza ją do konfrontacji z własną tożsamością i dziedzictwem.

Producentem jest Various Artists Limited (firma stojąca także za "Mogę cię zniszczyć"), a serial powstaje we współpracy z A24. Coel pełni funkcję producentki wykonawczej wspólnie z Samem Millerem, z którym dzieli także obowiązki reżyserskie. 

Data premiery nie została jeszcze ogłoszona, ale zdjęcia do serialu już trwają.

"Mogę cię zniszczyć" - zwiastun



First Day on Earth  (2026)

 First Day on Earth

