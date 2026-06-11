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Zabawki tańsze, ale równie dzielne. Zwiastun "New Toy Story" od studia The Asylum

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Zabawki tańsze, ale równie dzielne. Zwiastun &quot;New Toy Story&quot; od studia The Asylum
Czekacie na nowe "Toy Story"? Piąta część uwielbianej serii zagości na ekranach już za tydzień. Sytuację tradycyjnie wykorzystało studio The Asylum. Ich "Nowe Toy Story" trafi do kin w USA (w ograniczonej dystrybucji) już jutro.

Zobacz zwiastun "The New Toy Story"


"New Toy Story" to historia grupy zabawek, które ruszają na ratunek zaginionej na sąsiednim podwórku przyjaciółce – księżniczce Marisol. Czy uda im się bezpiecznie sprowadzić ją do domu, zanim zapadnie zmrok? Zobaczcie zwiastun:



Film jest debiutem Aleksa Heermana, który do tej pory pracował dla studia głównie jako scenarzysta (w jego CV znajdziemy takie tytuły jak "Airliner – Bitwa w przestworzach", "Megaboa", "Bomba w superekspresie" czy "Jurassic Reborn"). Reżyserskie krzesło dzieli on z Monroe Robertsonem. Panowie mieli już okazję współpracować przy dramacie wojennym "24 Hours to D-Day". W oryginalnej wersji językowej bohaterom użyczają głosu m.in. Amber Jones (księżniczka Marisol), D.C. Douglas (Action Mack), Tom Arnold (Ozzie), Jared Rivet (Calico Joe) i Courtney Shaffer (Coco).

O "Toy Story 5"


W "Toy Story 5" do pokoju Bonnie trafi tablet. Według reżysera Andrew Stantona film będzie opowiadać nie tyle o walce tradycyjnych zabawek z technologią, co o egzystencjalnym problemie: wpływie, jaki rozwój technologii ma zabawę i sposoby spędzania wolnego czasu przez najmłodszych.


Technologia zmieniła nasze życia, ale my pytamy, co to znaczy dla nas i dla naszych dzieci. Nie możemy wykręcić się, po prostu robiąc z urządzenia czarny charakter – skomentował.

New Toy Story  (2026)

 New Toy Story

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