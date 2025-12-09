Widowiskowe science fiction od The Asylum. Polećcie na Pandorę już teraz

Premiera "Ognia i popiołu", czyli trzeciej części "Avatara" Jamesa Camerona, zbliża się wielkimi krokami. Studio The Asylum tradycyjnie przygotowało swoją wersję blockbustera.
Mamy "Avatar 3" w domu. The Asylum prezentuje zwiastun filmu "Pandora: Fire and Ice"
Film zatytułowany "Pandora: Fire and Ice
" trafił na ekrany kin w Stanach Zjednoczonych w ograniczonej dystrybucji w ubiegły piątek. Od wczoraj Amerykanie mogą oglądać go też na VOD. Zobaczcie zwiastun:
Nie jest to pierwsze podejście The Asylum do "Avatara
". W 2022 roku, na krótko przed premierą "Istoty wody
", studio wypuściło film "Bitwa o Pandorę
". Akcja "Fire and Ice
" toczy się dekady po przedstawionych w niej wydarzeniach. Nowa ekspedycja zostaje wysłana na tytułową planetę, aby zebrać pozostałe na niej zasoby. Ziemianie nie są jednak świadomi, że wkrótce sami będą musieli odeprzeć atak obcej cywilizacji.
Za sterami produkcji stanął Canyon Prince
, który miał już okazję współpracować z wytwórnią przy filmie "The Final Level: Ucieczka Rancala
" – przygodowego fantasy opisywanego jako połączenie "Jumanji
" z "Player One
". Scenariusz napisał Joe Roche
, współautor poprzedniej części. W jednej z ról Eric Roberts
. Towarzyszą mu m.in. Erika K. Marks
, William McNamara
, Hannah Hueston
i Kristos Andrews
.
"Avatar: Ogień i popiół" trafi do kin jeszcze w tym miesiącu
"Avatar: Istota wody" w podcaście Mam parę uwag
"Avatar: Istota wody
" plasuje się aktualnie na trzecim miejscu w rankingu najbardziej dochodowych produkcji wszech czasów (miejsce drugie zajmuje "Avengers: Koniec gry
", a pierwsze – "Avatar
"). Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym o widowisku Jamesa Camerona
rozmawiają Julia Taczanowska i Jakub Popielecki: