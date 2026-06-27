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The Bear: Finał serialu składa hołd Robowi Reinerowi

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/The+Bear+%E2%80%93+sezon+5.+Rob+Reiner+uczczony+w+finale+serialu-167310
The Bear: Finał serialu składa hołd Robowi Reinerowi
źródło: materialy promocyjne
UWAGA: PONIŻSZY NEWS ZDRADZA SZCZEGÓŁY FINAŁOWEGO ODCINKA SERIALU "THE BEAR"

Zeszłoroczna śmierć Roba Reinera i jego żony Michele wstrząsnęła całą Hollywoodzką branżą. Urodzony w Nowym Jorku reżyser, scenarzysta, producent i aktor był ważną częścią panoramy amerykańskiej komedii, do końca życia pozostając aktywnym zawodowo twórcą. Dowodem tego jest choćby czwarty sezon serialu "The Bear", gdzie Reiner wcielił się w postać Alberta Schnurra. Choć aktor nie pojawia się fizycznie w piątym, finałowym sezonie, ostatni odcinek przynosi subtelne pożegnanie tego wpływowego twórcy napisane przez scenarzystów kulinarnego serialu.

Rob Reiner pożegnany w "The Bear"



W serialu "The BearRob Reiner pojawił się jako biznesmen i restauracyjny konsultant, w czwartym sezonie służący Ebrze (Edwin Lee Gibson) radą w prowadzeniu okienka z kanapkami. Finałowy odcinek serialu wraca również do tego wątku. W epizodzie nazwanym "Oryginalna wołowina z Chicagolandu" Ebra próbuje przekonać Carmy'ego (Jeremy Allen White) do otwarcia gastronomicznej franczyzy. Gdy znajduje satysfakcjonującą lokalizację pod nową restaurację, kucharz postanawia zadzwonić do Alberta Schnurra. Wówczas wywiązuje się krótka rozmowa telefoniczna.



Albercie, chyba wchodzimy w ten interes. Wszystko wygląda idealnie. Przygotuję niezbędne dokumenty i natychmiast wyślę ci je mailem – mówi do słuchawki Ebra. Choć nie słyszymy, co odpowiada bohater grany w przeszłości przez Reinera, na jego słowa Ebra mówi mu: Wedle życzenia.

Charakterystyczne "As you wish", które w oryginale pada z ust Ebry, odsyła nas do kultowego cytatu z filmu Reinera "Narzeczona dla księcia" z 1987 roku. Zdanie to grany przez Cary'ego Elwesa Westley mówi do księżniczki Buttercup – bohaterki Robin Wright.

"The Bear" – zwiastun 5. sezonu serialu


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