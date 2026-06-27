The Bear: Finał serialu składa hołd Robowi Reinerowi

UWAGA: PONIŻSZY NEWS ZDRADZA SZCZEGÓŁY FINAŁOWEGO ODCINKA SERIALU "THE BEAR" Zeszłoroczna śmierć Roba Reinera i jego żony Michele wstrząsnęła całą Hollywoodzką branżą. Urodzony w Nowym Jorku reżyser, scenarzysta, producent i aktor był ważną częścią panoramy amerykańskiej komedii, do końca życia pozostając aktywnym zawodowo twórcą. Dowodem tego jest choćby czwarty sezon serialu "The Bear", gdzie Reiner wcielił się w postać Alberta Schnurra. Choć aktor nie pojawia się fizycznie w piątym, finałowym sezonie, ostatni odcinek przynosi subtelne pożegnanie tego wpływowego twórcy napisane przez scenarzystów kulinarnego serialu.
Rob Reiner pożegnany w "The Bear"
W serialu "The Bear
" Rob Reiner
pojawił się jako biznesmen i restauracyjny konsultant, w czwartym sezonie służący Ebrze (Edwin Lee Gibson
) radą w prowadzeniu okienka z kanapkami. Finałowy odcinek serialu wraca również do tego wątku. W epizodzie nazwanym "Oryginalna wołowina z Chicagolandu" Ebra próbuje przekonać Carmy'ego (Jeremy Allen White
) do otwarcia gastronomicznej franczyzy. Gdy znajduje satysfakcjonującą lokalizację pod nową restaurację, kucharz postanawia zadzwonić do Alberta Schnurra. Wówczas wywiązuje się krótka rozmowa telefoniczna. Albercie, chyba wchodzimy w ten interes. Wszystko wygląda idealnie. Przygotuję niezbędne dokumenty i natychmiast wyślę ci je mailem
– mówi do słuchawki Ebra. Choć nie słyszymy, co odpowiada bohater grany w przeszłości przez Reinera
, na jego słowa Ebra mówi mu: Wedle życzenia.
Charakterystyczne "As you wish", które w oryginale pada z ust Ebry, odsyła nas do kultowego cytatu z filmu Reinera
"Narzeczona dla księcia
" z 1987 roku. Zdanie to grany przez Cary'ego Elwesa
Westley mówi do księżniczki Buttercup – bohaterki Robin Wright
.
"The Bear" – zwiastun 5. sezonu serialu