Oto oni. Tak prezentują się filmowi Beatlesi

źródło: Getty Images
autor: Stewart Cook
Choć cztery filmowe projekty o członkach legendarnej grupy The Beatles trafią na ekrany kin dopiero w 2028 roku, już dziś internet obiegły pierwsze zdjęcia z nadchodzących produkcji. Wszystko za sprawą już rozpoczętej nietypowej kampanii promocyjnej filmów. Zobaczcie, jak Paul Mescal, Joseph Quinn, Barry Keoghan i Harris Dickinson prezentują się jako czwórka muzyków z Liverpoolu.

Tak wyglądają filmowi The Beatles



Jak donosi portal Deadline, dla celów promocyjnych wielkiego biograficznego projektu o Beatlesach studio przygotowało pocztówki z czterema głównymi gwiazdami projektu. Następnie – rękami przedstawicieli placówki –poukrywało je w murach Liverpool Institute of Performing Arts, czyli szkoły ufundowanej przez Paula McCartneya w 1996 roku. To właśnie spostrzegawczy studenci uczelni zaczęli dziś publikować wyjątkowe znaleziska w internecie. Ich autentyczność prędko potwierdzili aktorzy występujący w projekcie, między innymi Barry Keoghan, który podzielił się zdjęciami pocztówek na swoim Instagramie.



Powiększone, bardziej szczegółowe fotografie możecie zobaczyć poniżej:






Co wiemy o poczwórnej biografii The Beatles?



Scenarzystami czterech biografii The BeatlesJez Butterworth, Peter Straughan i Jack Thorne. Autorem zdjęć będzie Greig Fraser. Produkcja filmów już się rozpoczęła i wierząc doniesieniom medialnym może potrwać aż 15 miesięcy. 

W rolach głównych Paul Mescal jako Paul McCartney, Barry Keoghan jako Ringo Starr, Joseph Quinn jako George Harrison i Harris Dickinson jako John Lennon. Towarzyszyć im będą m.in. Saoirse Ronan, której przypadła rola Lindy McCartney, żony PaulaMia McKenna-Bruce, która zagra Maureen Starkey, pierwszą żonę Starra czy Anna Sawai, która wcieli się w Yoko Ono.

Zobacz zwiastun dokumentu "One to One: John i Yoko"



We wrześniu na ekrany polskich kin trafił zrealizowany przez Kevina Macdonalda dokument "One to One: John i Yoko". Przypominamy jego zwiastun: 

