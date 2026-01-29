Oto oni. Tak prezentują się filmowi Beatlesi

Choć cztery filmowe projekty o członkach legendarnej grupy The Beatles trafią na ekrany kin dopiero w 2028 roku, już dziś internet obiegły pierwsze zdjęcia z nadchodzących produkcji. Wszystko za sprawą już rozpoczętej nietypowej kampanii promocyjnej filmów. Zobaczcie, jak Paul Mescal, Joseph Quinn, Barry Keoghan i Harris Dickinson prezentują się jako czwórka muzyków z Liverpoolu.
Tak wyglądają filmowi The Beatles
Jak donosi portal Deadline, dla celów promocyjnych wielkiego biograficznego projektu o Beatlesach studio przygotowało pocztówki z czterema głównymi gwiazdami projektu. Następnie – rękami przedstawicieli placówki –poukrywało je w murach Liverpool Institute of Performing Arts, czyli szkoły ufundowanej przez Paula McCartneya
w 1996 roku. To właśnie spostrzegawczy studenci uczelni zaczęli dziś publikować wyjątkowe znaleziska w internecie. Ich autentyczność prędko potwierdzili aktorzy występujący w projekcie, między innymi Barry Keoghan
, który podzielił się zdjęciami pocztówek na swoim Instagramie.
Powiększone, bardziej szczegółowe fotografie możecie zobaczyć poniżej:
Co wiemy o poczwórnej biografii The Beatles?
Scenarzystami czterech biografii The Beatles
są Jez Butterworth
, Peter Straughan
i Jack Thorne
. Autorem zdjęć będzie Greig Fraser
. Produkcja filmów już się rozpoczęła i wierząc doniesieniom medialnym może potrwać aż 15 miesięcy.
W rolach głównych Paul Mescal
jako Paul McCartney
, Barry Keoghan
jako Ringo Starr
, Joseph Quinn
jako George Harrison
i Harris Dickinson
jako John Lennon
. Towarzyszyć im będą m.in. Saoirse Ronan
, której przypadła rola Lindy McCartney
, żony Paula
, Mia McKenna-Bruce
, która zagra Maureen Starkey
, pierwszą żonę Starra
czy Anna Sawai
, która wcieli się w Yoko Ono
.
Zobacz zwiastun dokumentu "One to One: John i Yoko"
We wrześniu na ekrany polskich kin trafił zrealizowany przez Kevina Macdonalda
dokument "One to One: John i Yoko
". Przypominamy jego zwiastun: