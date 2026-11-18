We wtorek poznaliśmy nominacje do The Game Awards. Gracze zostali całkowicie zaskoczeni listą. Liderem nominacji jest bowiem gra, która formalnie nie miała jeszcze swojej premiery.
Kto zgarnie w tym roku The Game Awards?
Nominacje ogłoszono w 31 kategoriach. Największym faworytem okazało się "Grand Theft Auto VI"
, które otrzymało aż osiem nominacji
. Wśród nich jest – a jakże! – nominacja w najważniejszej kategorii, dla najlepszej gry roku.
Świat graczy jest podzielony. Nie wszystkim podoba się to, że "GTA VI
" jest uwzględnione w tegorocznych nominacjach do TGA
. Choć niektóre powody mogą dziwić. Są na przykład osoby, które twierdzą, że te nominacje należy traktować jako spoiler do nadchodzących recenzji gry. Inni zwracają uwagę, że to dzięki nominacjom oficjalnie zostało potwierdzone to, kto gra Lucię Caminos, gdyż Manni L. Perez
za swoją kreację została nominowana.
Kto jeszcze znalazł się w czołówce nominacji? Sześć szans na statuetki ma "Control Resonant", a "Resident Evil: Requiem" – pięć. Trzy gry otrzymały po cztery nominacje. Są to: "007 First Light", "Phantom Blade 0" i "The Legend of Zelda: Ocarina of Time".
Polski "The Blood of Dawnwalker"
został wyróżniony nominacjami tylko w dwóch kategoriach: najlepsza fabuła i najlepszy RPG.
Nagrody The Game Awards zostaną wręczone 10 grudnia. Nominacje w kategorii Gra Roku:
"007 First Light
"
"Control Resonant
"
"Grand Theft Auto VI
"
"Phantom Blade 0
"
"Resident Evil: Requiem
"
"The Legend of Zelda: Ocarina of Time
"
Pełną listę nominacji znajdziecie TUTAJ
.
The Game Awards 2026: Ogłoszenie nominacji